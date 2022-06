Cambados inicia un verano lleno de conciertos con Carlos Baute, Depol, Efecto Pasillo y Mattheus

La gira Dial al Sol recalará este domingo, a las 21 horas, en la Praza de Fefiñáns para ofrecer tres horas de música a cargo de estrellas consagradas y otras emergentes del panorama nacional. La entrada es gratuita y el evento está patrocinado por el Ayuntamiento con unos 10.000 euros, que el concejal de Cultura, Tino Cordal, estima que “paga a pena” por el “feedback que deixará na hostelería e no comercio, a promoción de Cambados a nivel nacional e tendo en conta os cachés dos artistas: o Concello en solitario só podería pagaría un e este ano están bastantes elevados”, explicó ayer.



Junto a él compareció Jorge Hermida, adjunto de dirección del grupo Radio Pontevedra, perteneciente a Cadena Dial, que organiza y lleva este festival por 15 ciudades españoles con únicamente dos paradas en Galicia: Cambados y Lugo. Este explicó que el cartel combina “artistas consagrados” como Carlos Baute y Efecto Pasillo, que presentará su nuevo disco, con “xoves promesas do panorama español” como Depol; la cantautora vasca Paula Mattheus; la colombiana Susana Cala, hermana de un integrante de la banda Morat; Julia Medina, concursante de OT; y la banda canaria Última llave. La locutora Cristina Dalmau será la encargada de presentar el concierto, el cual “conleva unha campaña nacional importante nas emisoras do grupo, como é os 40 Principales, e nas redes sociais, axudando a que o nome de Cambados soe asociado a cidades moi turísticas do Mediterráneo e que se consolide a súa marca”.



El concejal añadió que el cartel “complementa axeitadamente” las otras grandes propuestas del verano musical cambadés como son la Festa do Albariño y el Albariño no Camiño. “Estamos satisfeitos con este acordo porque o resultado é moi proveitoso e axuda a seguir dinamizando a nosa economía local”, añadió.