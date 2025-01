Cambados mantiene en “stand by” el expediente de la casa conflictiva de Corvillón al estar judicializada su ocupación

El Concello de Cambados mantiene en “stand by” el expediente de investigación abierto por la vivienda de Corvillón denunciada como conflictiva por los vecinos y que el pasado noviembre estuvo en el centro de un episodio en el que dos agentes de la Policía Local resultaron heridos, uno con lesiones de gravedad. El concejal de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, indica que la ocupación de la misma se encuentra judicializada y están a la espera del proceso.



La administración local había iniciado una serie de trámites tras recibir una denuncia acusando a los actuales moradores de estar desarrollando una actividad económica con el alquiler de habitaciones a terceras personas y que se estaría realizando de “maneira ilícita”. El objetivo era conocer si se estaba desarrollando y si contaba con la preceptiva autorización y los permisos necesarios y tomar “todas as medidas legais” disponibles para poner fin a la situación. Sin embargo, la propiedad les ha comunicado que “se iniciou un procedemento de desahucio, así que estamos á espera”, explicó ayer Abal Varela.

Desde el episodio ocurrido en noviembre y anteriores no se ha tenido constancia de altercados de gravedad y el concejal de Pode asegura que la Policía Local y la Guardia Civil “están moi pendentes” de la seguridad de esta zona.

Antecedentes

Cabe recordar que los vecinos de Corvillón venían denunciando que en la vivienda en cuestión residen personas “conflictivas” y era origen de altercados entre ellas mismas. Asimismo se habían registrado en los últimos tiempos otros incidentes como la presencia de una persona con intención de robar en la casa de unos vecinos mayores, generándose un ”problema de seguridade”, como reconocía el edil.



Los agentes policiales habían tenido que acudir en varias ocasiones y desde la comunidad escolar informaban que las familias ya no dejaban que los niños acudieran solos al parque infantil de A Seca, situado a unos metros del inmueble. También está el CEIP Corvillón y todo era prevención porque no había habido ningún problema relacionado con los menores que se mueven en la zona por la presencia de estas instalaciones hasta que en noviembre, un residente fuera de sí intentó acceder al patio del colegio. Testigos presenciales recalcaron que no vieron más intencionalidad por su parte que la de escapar por allí al verse acorralado cuando intentaron disuadirlo para que se marchase del lugar.



El caso es que en su resistencia y en un estado de alteración anormal, un policía cambadés cayó hacía atrás y se rompió los ligamentos y el peroné de la pierna derecha y su compañero y jefe del Cuerpo local recibió fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo, teniendo que recibir ayuda de padres presentes y el director del colegio para reducir a este hombre. Así las cosas, los vecinos estallaron y reclamaron que se adoptaran medidas para acabar con esta situación.