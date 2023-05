Cambados Pode valora de forma positiva su campaña "alonxada do ruído e das propostas faraónicas e irrealizables"

Cambados Pode realizó una valoración positiva de su campaña "alonxada do ruído e das propostas faraónicas e irrealizables", manifestó su candidato a la Alcaldía, José Ramón Abal Varela. El alcaldable destacó las reuniones realizadas en las parroquias en las que "recollimos as propostas dos veciños, moitas das cales xa estaban incluídas no noso programa de 14 compromisos e outras que teremos en conta".

Abal Varela destacó que en este mandato "humildemente, penso que fixemos un gran traballo, facendo propostas e chegando a acordos con todos os partidos. Por primeira vez, un partido da oposición foi capaz de sacar adiante tantas iniciativas". Y es que recordó que muchas de sus mociones fueron aprobadas por el Pleno y, de hecho, una buena parte está incluida en su programa, "o que é un valor engadido". A este respecto nombró la urbanización de la Avenida de Vilagarcía o la modificación fiscal para rebajar la carga fiscal de la tasa de la basura a los talleres.

El alcaldable también aseguró que el proyecto de la "plataforma veciñal está consolidándose".