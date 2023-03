Cambados Pode vuelve a presentarse a las elecciones con José Ramón Abal

Cambados Pode oficializó hoy el anuncio de que volverá a presentarse a las elecciones y que lo hará, también de nuevo, con José Ramón Abal Varela al frente. Será la tercera vez consecutiva que repitan tanto la formación como su alcaldable, que formó parte del cuatripartito en el mandato de 2015-2019 y que ejerció estos últimos cuatro años desde la oposición.



“Nos pasados comicios electorais de maio do 2019 Cambados Pode subía un 50 % de votos con respeto ás eleccións do 2015 pasando de 455 a 691 votos, consolidándose como a opción política que máis avanzaba en términos porcentuais. Sen embargo unha carambola electoral da Ley D´Hondt xunto co feito de non alcanzar o segundo concelleiro por pouco máis de 150 votos provocaron que pasásemos a formar parte da oposición cambadesa”, valoran.



Se definen como la “opción máis útil” y también “dialogante e pragmática do escenario político cambadés” y afirman que les gustaría “encargar esa esperanza e ilusión dos cambadeses”, a través de una candidatura, avanzan, con “novas incorporacións”.



Reprochan al gobierno local lo que cuantifican en “máis de 1,5 millóns de euros perdidos en subvencións”, que tengan el rural “no máis absoluto esquecemento”, una “falta de interese” en lo turístico, “sen atención á veciñanza”, así como deficientes mantenimientos y limpiezas, entre otros asuntos. Afirman que el ejecutivo actual es el “peor pesadelo da historia democrática do noso pobo”.