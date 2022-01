Cambados quemará su “último cartucho” para salvar el campo de fútbol de Castrelo tras descartar uno nuevo

El Concello de Cambados va a quemar su “último cartucho” para evitar la demolición del campo de fútbol de Castrelo sobre todo porque la idea de construir uno nuevo en otro emplazamiento queda descartada ante la falta de terrenos adecuados. Así, va a solicitar a Costas del Estado una concesión administrativa para intentar legalizar su uso, pero “tampouco queremos enganar a ninguén, está en dominio público marítimo-terrestre e os usos de actividades deportivas son incompatibles. As posibilidades son poucas”, reconoce el concejal de Obras, Samuel Lago.



Así las cosas, esperanzas pocas, pero el bipartito realizará el trámite en cumplimiento del compromiso alcanzado con el club de fútbol y los vecinos para mantener esta infraestructura, que data de los años 80. “Non hai forma de legalizalo, pero pediremos esa concesión administrativa a ver se houbera algunha excepción na norma, pero sen enganar a ninguén: as posibilidades son poucas”, indica Lago.



De fracasar el intento, es muy posible que la parroquia pierda su campo de fútbol pues la otra alternativa en estudio, es decir, construir uno nuevo en otro lugar, está prácticamente descartada. Según el edil, es muy difícil encontrar terrenos: “En Castrelo hai moito minifundismo e para conseguir a superficie suficiente, uns 12.000 metros cadrados, habería que facer moitas agrupacións de fincas e moitas son viñedos, os propietarios terían que querer...”. Además que serían precisas una cualidades concretas como terrenos con forma regular y ya advierte que “en expropiacións non nos imos meter”. Es por todo ello que “sin duda a mellor opción é que quede onde está” y por ello “imos queimar un último cartucho coa petición dunha concesión administrativa”.



Las instalaciones son muy deficientes y, de hecho, en el anterior mandato se presentó un proyecto, pero cuando se profundizó para darle inicio Costas advirtió que era irregular y solo cabía su derribo.