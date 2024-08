Cambados recupera el Mercadillo das Pulgas, para dar una segunda vida a los trastos de cada casa

Esos artículos que se acumulan en los armarios y trasteros pero que ya nunca se usan pueden aspirar a una segunda vida y evitar acabar en el punto limpio antes de tiempo. Esa es la idea por la que la Concellería de Medio Ambiente de Cambados ha decidido recuperar el Mercadillo das Pulgas, que, tras una primera edición en 2022, celebrará ahora la segunda el domingo 25 de agosto.



Será en la Praza de San Gregorio, destinado a venta por particulares —no profesionales—, vecinos de este y otros municipios del entorno que quieran animarse, vaciando sus altillos y, de paso, ganando unos ingresos extra. Ropa, muebles, artículos infantiles, discos de música, libros, electrodomésticos... todo tiene cabida, con el único requisito de inscribirse previamente como vendedor, comunicándolo antes de ese fin de semana al teléfono 667 083 787. Así lo explicó hoy el alcalde, Samuel Lago, durante la presentación de la fiesta, en el Consistorio.



Bajo el lema “unha nova vida para as cousas que xa non utilizas”, el mercadillo tendrá también una vertiente solidaria, con stand para GaliciAme, el Refugio de Animales de Cambados y Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps). Lago valoró que la iniciativa tuvo en su primer año “unha moi boa acollida”, de ahí que decidan apostar por su recuperación. También como forma de “xerar conciencia”, “de e que hai moitas cousas que non é necesario mercalas novas”.