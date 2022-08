Cambados recupera la verbena y la parte lúdica de las fiestas de San Roque tras dos años de ausencia

La Asociación Cofradía de Cambados recupera este año el programa lúdico y otros actos de las fiestas de San Roque tras dos años limitadas a la mínima expresión debido a la pandemia. Además, buscan personas interesadas en llevar a los cabezudos y papamoscas que siempre animan el ambiente y también a personas que quieran meterse en el papel de peregrino, para ir delante del carro el día de la procesión, como es costumbre.





Serán dos días de celebración que arrancan el lunes día 15 con alboradas de Os Cruceiros de Vilalonga y Os Carballeiras, acompañadas de los papamoscas y cabezudos. Esto tendrá lugar por la mañana y por la noche, habrá verbena a cargo de Arena.





Los actos litúrgicos ya empezaron el día 8 con la novena, pero la misa solemne tendrá lugar el martes, día grande de San Roque. Más concretamente, a las 12:30 horas y estará cantada por la Coral Polifónica Santa Mariña de Cambados. También habrá oficio por la tarde, a las 20 horas, y posteriormente tendrá lugar la procesión hasta Fefiñáns, acompañada por los grupos de gaitas y los Danzantes de Cobas. En esta jornada la música nocturna correrá a cargo de la orquesta Miramar y por el día, de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia y nuevamente de las gaitas de Os Cruceiros y Os Carballeiras. No faltará la misa en recuerdo de los cofrades fallecidos, el sábado 17, a las 21 horas.





Desde la comisión reconocen que “costounos decidir” si organizar el programa porque “sabiamos que as cousas non van ben no económico, pero dóianos deixar de celebrar a festa ou ter a opción, como os anos anteriores, de celebrar só actos litúrxicos”. Sin embargo, esta asociación, que está censada como una de las más antiguas de España, desde 1611, indica que decidieron seguir adelante.





En este sentido enviaron un mensaje de agradecimiento a todos los socios, casas comerciales y vecinos que realizaron sus aportaciones porque “sen eles, isto non sería posible, xa que nós organizamos, pero a festa é de todos”, añadieron las mismas fuentes.