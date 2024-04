Cambados redacta el proyecto para crear la piscina de mareas en Ribeira de Fefiñáns

El Concello de Cambados está redactando el proyecto para la creación de la piscina de mareas en el entorno de la Ribeira de Fefiñáns. Así lo anunciaba ayer el alcalde, Samuel Lago, al dar contestación a las últimas críticas del PP respecto a los proyectos elegidos para el Plan +Provincia y la situación del skatepark anunciado el año pasado: “Non entende o que é ser previsor, non comprende que teñamos ideas, as plasmemos en proxectos e os executemos cando se consegue a financiación. Iso chámase ter iniciativa, non ir a remolque doutros, como fai ela”, le replicó a su portavoz, Sabela Fole.



El regidor defendió la necesidad de tener proyectos redactados para, con ellos, “buscar a financiación necesaria”. Así, incluyó el de la pista para deportes urbanos, ya realizado, y “outros máis en fase de redacción”, lo cual concretó con esa piscina de agua salada natural.



La iniciativa es una de las promesas electorales del alcalde socialista y según detalló en su día, tendrá forma de “u” abierta por un lado para permitir la entrada de agua y retenerla incluso en momentos de seca. También defendía que es una propuesta “menos invasiva e prexudicial” para el sector marisquero, que tiene en esta zona un banco de trabajo, en comparación con otras planteadas de crear en esta zona de Ribeira de Fefiñáns una playa artificial, lo cual precisaría de aportes de arena.



Según Lago, la portavoz popular ha entrado en “bucle” estos días a cuenta de la elección de los proyectos que se financiarán con los 700.000 euros del plan de la Diputación de Pontevedra y que básicamente se destinarán a reparaciones y mejoras en infraestructuras básicas e instalaciones municipales que lo precisan con urgencia. “Facendo gala dunha habilidade única para criticar unha cousa mais a contraria. Se temos proxectos, critica que os teñamos, e se non os temos, critica que non os teñamos. Iso si que é ser coherente”, ironizó.



También acusó a Fole de “non tomarse a molestia de cumprir co seu deber de concelleira e averiguar” las obras a incluir en el +Provincia. “Está a espera de que as publique a prensa –fueron avanzadas por este diario– ou llas filtren dende o PP provincial”, añadió.

“Obsesión” con Abal Varela

Respecto a su insistencia al acusarle de haber dejado el mando del Concello en manos de su socio de Pode, José Ramón Abal Varela, a Lago le parece que tiene una “obsesión coas atribucións” de este concejal, de Obras e Servizos, entre otras cosas, “cando son exactamente as mesmas que ela lle ofreceu a cambio do seu apoio na investidura”. Así las cosas, le parece un “exemplo máis da súa incoherencia”.



Asimismo, el alcalde le pidió que “se quere facer algo por Cambados, deixe de meter paus nas rodas dos que estamos a traballar e abandone a crítica simplona e burda sen fundamento. E se ten algo que criticar, que o faga acompañado de propostas alternativas”.