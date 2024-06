Cambados será el puerto de salida de la conmemoración de la Traslatio en su 38 edición

La XXXVIII edición de la Traslatio, que conmemora la llegada a Galicia por mar del cuerpo del Apóstol Santiago, se celebrará el sábado 6 de julio y, cinco años después, partirá desde el puerto de Tragove. El catamarán saldrá a las 15 horas desde Cambados, con llegada a Padrón o, en su defecto, Pontecesures —dependiendo de las obras del puerto padronés— sobre las 17:30 horas y regreso a la capital del albariño a las 18 horas.



El evento, organizado por la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, oferta 150 plazas de forma gratuita, para las que se necesita reserva previa y que se asignarán dando prioridad a residentes en Cambados. Los interesados pueden anotarse presencialmente en la oficina de turismo cambadesa, aunque también pueden solicitar información a través de su número de teléfono o correo electrónico.



El alcalde, Samuel Lago, celebró la decisión de la entidad de que Cambados volviese a ser anfitrión de la ruta entre los “moitísimos peticionarios como punto de saída”, según confirmó el presidente de la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, Javier Sanchez-Agustino. Paralelamente, el Concello de Vilagarcía también fleta su propio barco para el vecindario local y se encontrará con el cambadés en torno a las cuatro de la tarde en las inmediaciones de Cortegada, para remontar juntos el río Ulla hasta Padrón.



“Mar de rutas”

Sánchez-Agustino aprovechó su intervención en la presentación del evento para poner en valor la importancia de esta cita: “É unha evocación do último periplo do traslado do corpo do Apóstol dende Jaffa, Palestina, ata Iria-Flavia, no século I”, que se celebrará con la singladura a través de la Ría de Arousa y el río Ulla, por donde se transportó los restos del Apóstol. Un hecho histórico que se conmemora con una ruta que también es cultural, patrimonial y gastronómica. “Un mar de rutas que buscan alimentar sinerxias” entre los diferentes municipios que la componen.



En esta línea, el presidente de la fundación explicó que el objetivo es la “promoción cultural, turística e económica” de los concellos de la ruta “dentro do escaparate mundial do turismo”. De hecho, se espera que la cita cuente con medio millar de peregrinos y que el conjunto de los actos supere los 1.000 asistentes. Así, en julio cumplirán 59 años del primer remonte conmemorativo celebrado en el año 1965 y que partió de Vilagarcía.

Programación

El evento tendrá como prolegómeno un acto institucional a las 14:30 horas desde el puerto de Tragove, al que asistirán alcaldes y representaciones de los concellos miembros del patronato y que estará protagonizado por el regidor cambadés, Samuel Lago, como anfitrión y ayuntamiento fundador de la entidad. Una vez la comitiva llegue a Padrón, se celebrará una bendición de barcos y un acto de recepción por los alcaldes de Padrón, Anxo Rei, y de Pontecesures, Maite Tocino. Una cita que coincidirá además, en el caso de la localidad cesureña, con la celebración de las Festas do Carme, una de las de mayor envergadura y capacidad de atracción de visitantes del municipio. Tras los actos, a partir de las 18 horas está previsto el regreso de vuelta a Tragove.