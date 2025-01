Cambados talará y sustituirá 17 chopos de San Tomé con riesgo de desplome

El Concello de Cambados acaba de recibir autorización de Portos de Galicia para talar y sustituir 17 árboles ubicados en las inmediaciones de la alameda de San Tomé y que presentan riesgo de desplome. También para la colocación de un soporte para móviles, para sacarse “selfies” en Ribeira de Fefiñáns e instalará otros dos en la Torre de San Sadurniño y la Praza de Fefiñáns.



En cuanto a los chopos del barrio marinero, la Concellería de Obras e Servizos toma la misma determinación que en el caso de las moribundas palmeras de la Praza do Concello y Alfredo Brañas, poner fin a un riesgo innecesario. Para que el gasto sea mínimo está contactando con “fragueiros” interesados en el aprovechamiento de la madera, de tal modo que la tala resulte gratuita.



El concejal José Ramón Abal Varela indica que no aún no han decidido qué especie sustituirá los ejemplares, que están delante del parque infantil y otros van por la Rúa Paseo hacia el salón Peña. Lo que tiene claro es que serán de menor porte y perennes, porque en la época de caída de la hoja los chopos también están dando problemas de atasco de canalizaciones de evacuación de pluviales de las viviendas y del sistema público.

"Todos os anos rexistramos a caída de entre 30 e 40 árbores no termo municipal. Non podemos esperar a que pase unha desgraza"



Con todo, recalca que el principal motivo es la seguridad e incluso ha sido una petición vecinal. Han crecido monstruosamente, alcanzando alturas de 12 metros y están muy encima de casas, el parque infantil y en una zona de frecuente paso de personas, así que un desplome podría ser fatal. Uno de los últimos temporales derribó uno y “tivemos moita sorte porque caeu cara á zona axardinada”.



Ahí se dieron cuenta de que ya constituían un peligro. Detalla el edil que enraízan a poca profundidad, no más de 40 o 50 centímetros, y esto se suma al efecto vela potenciado por su gran altura y su ubicación, muy expuesta a la fachada litoral. De urgencia talaron dos –uno ya inclinado– y pidieron ese permiso a Portos para el resto.



“Temos un perigo enorme e hai que adiantarse, non podemos esperar a que pase unha desgraza”, resume Abal Varela. Añade que esta problemática se extiende a todo el término municipal: “O clima cada vez é máis extremo –o vimos coa DANA de Valencia– e todos os anos rexistramos a caída de entre 30 e 40 árbores nas parroquias, paseos, parcelarias, etc”.

Torrado y abeto de la Torre da Homenaxe

Así las cosas, consultarán con expertos la situación en el Parque de Torrado, donde han detectado algunos secos que quizás también precisen de una tala y ya han retirado ramas secas, y seguirán, pero tienen que contratar a una empresa con maquinaria para completar la operación en los más altos. Y en la Avenida de Rosalía Castro prevén rebajar la copa del abeto de la Torre da Homenaxe de Fefiñáns en unos cuatro o cinco metros, como se hizo con la araucaria de la Praza do Concello hace años.



Y en cuanto a los soportes para selfies, el alcalde, Samuel Lago, explica que estos postes de acero de unos 150 centímetros de altura contendrán códigos QR para acceder a información sobre la localidad y sus recursos.



Según Portos, estos permisos que acaba de conceder a Cambados forman parte del “marco da colaboración institucional entre administracións na que o ente público facilita o desenvolvemento de actuacións que redundan no beneficio do conxunto da cidadanía e non só nos usuarios directos das instalacións portuarias”.