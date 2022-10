Cambados, Vilanova y sector acuerdan presionar a Costas para el colector a través de los diputados gallegos

Frente común en Arousa para que Costas en Madrid reconsidere su posición y autorice el cambio del colector litoral entre Cambados y Vilanova, cuyo deterioro provoca vertidos a la Ría. El edificio del Consello Regulador do Mexillón de Galicia en Vilagarcía acogió ayer a mediodía un encuentro que reunió a los alcaldes de ambos municipios, patrones de las dos cofradías, representantes de la asociación de mejilloneros San Saturniño y de la Confederación Mar-Industria Alimentaria, además del presidente de Agade (Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos), entidad convocante de la cita.



Todas las partes coinciden en el fondo: Que el colector de saneamiento entre ambas localidades, por el litoral, está en un estado calamitoso que ya ha provocado vertidos y amenaza con más. Y que hay que intentar revertir la negativa de Costas en Madrid a la sustitución de la tubería, máxime cuando su servicio provincial en Pontevedra había dado luz verde anteriormente en un informe.





En dos frentes





La hoja de ruta acordada pasa por trabajar en dos frentes. El primero, la presión política en el Congreso de los Diputados. Aunque el PP ya había anunciado hace unos días que iba a trasladar esta cuestión a la Cámara, el acuerdo alcanzado ayer pasa por intentar buscar el apoyo de todos los diputados gallegos en Madrid, implicando a todos sus partidos.



El alcalde popular de Vilanova, Gonzalo Durán, fue claro: “Hay que demostrar la fuerza y esto se hace cuando los diputados de todos los partidos, que están cobrando bien en Madrid, le exijan en el Parlamento a la ministra que tome medidas”. La segunda vía será solicitar una mesa de trabajo a cuatro bandas, en la que sentar a Costas por un lado, a Augas de Galicia por otro, a los dos ayuntamientos y también a representantes de los sectores afectados: Marisqueo, acuicultura y depuración.



El regidor cambadés, el socialista Samuel Lago, fue más conciliador, indicando que en esta mesa podrían plantearse pequeñas modificaciones al proyecto que permitan el “sí” de Costas sin representar un cambio sustancial, que podría dilatar la ejecución. Todos coinciden en que urge, de ahí que no se apueste tampoco por la vía judicial y el recurso contencioso-administrativo, ya que podría representar años de espera.



Durán, aunque se sentará “donde haga falta”, no cree, eso sí, que haya que modificar nada, al entender que el proyecto está bien como está y que el cambio solo buscaría “salvarle la cara a algún político de medio pelo que nos está jorobando en Madrid”, arremetió.



Desde Agade, Lucas Daporta subrayó la urgencia y calado del problema: Si los vertidos continúan, se corre el riesgo de bajar la calificación de las aguas de zona B a C, limitando la producción marisquera, mejillonera y complicando la captación de agua para depuración.













La Xunta anuncia la licitación del saneamiento cambadés por más de 1,7 millones de euros La Xunta anunció ayer la licitación de las obras de mejora del saneamiento municipal de Cambados, que supondrán una inversión autonómica de más de 1,7 millones de euros. El plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas finalizará el 11 de noviembre.

Esta actuación, con un plazo de ejecución de 15 meses, incluye la mejora de saneamiento en el núcleo urbano cambadés, proyectando nuevos colectores para crear una red separativa. También se prevé la optimización del sistema en la zona de O Facho con dos nuevas impulsiones, así como con una serie de nuevos colectores.

La intervención recoge, además, la automatización y telecontrol de bombeos principales y la mejora de los bombeos de Fefiñáns y de la Praza do Concello.

La actuación es una de las cuatro previstas por la Xunta para cerrar el año con un impulso al saneamiento de la Ría de 18 millones de euros. Hace unos días se anunciaba la licitación de la mejora del bombeo y colector de Cabanelas entre Cambados y Ribadumia, por algo más de un millón de euros. Este otoño también comenzará la mejora de la depuradora de Tragove y se acaba de adjudicacar la renovación del saneamiento de Vilagarcía.