Camiño de Futuro difunde en Sanxenxo los apoyos de la Xunta a las micro empresas

Sanxenxo fue este martes el escenario de una nueva sesión de Camiño de Futuro, una iniciativa de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia con la que difundir los instrumentos de apoyo a disposición de las pequeñas y medianas empresas del territorio para aumentar su competitividad. La iniciativa cuenta con la colaboración del GDR Salnés-Ulla Umia y también asistieron el GDR Pontevedra-Morrazo y el GALP Ría de Pontevedra, ya que son los que conocen y están en contacto directo con el



territorio y que colaboran y trabajan conjuntamente con los vecinos.





“Trátase dun programa pensado para as micro empresas, que é o máis habitual en Galicia e España, para dar a coñecer as liñas de axudas ás que poden optar tanto no GAIN como nas diferentes consellerías da Xunta de Galicia”, explicaron al publico asistente la directora de Área, Patricia Fernández, y el director xeral del Igape, Fernando Guldrís.





Durante la inauguración recalcaron la importancia de la innovación “para todas as empresas, independentemente do seu tamaño, do lugar no que estén ou da madurez do sector, porque a innovación é un proceso de mellora continua, un xeito diferente de facer as cosas, de comercializar productos e servizos”.





La jornada finalizó con una mesa redonda con casos de éxito de Pymes innovadoras de la comarca, como son Centravel, Galicia De Pinturas y la Cooperativa Vitivinícola Arousana, Paco & Lola que hablaron en primera persona de su experiencia como beneficiarios de distintos instrumentos de apoyo de la Administración para mejorar la competitividad de sus empresas a todos los niveles.