Campaña | Talleres con basura casi real para que el reciclaje valga de verdad

El Concello de Cambados pone en marcha una campaña sobre el reciclaje para concienciar sobre la importancia de separar los residuos y de hacerlo correctamente para que sea realmente eficaz. Empezará con los vecinos más jóvenes, con charlas y talleres en los centros educativos y con los clubs deportivos, eminentemente prácticos y para todas las edades, para que ejerzan de prescriptores en sus propias casas.



El objetivo es, ante todo, rebajar al máximo la cantidad de kilos del contenedor verde, el de toda la vida, teniendo en cuenta el beneficio ambiental que supone el reciclaje frente al modelo tradicional de incineración en Sogama y que cuesta casi 70 euros por tonelada. Pero también reducir la factura económica por el servicio de la basura, uno de los más caros y que supone 920.000 euros anuales a las arcas municipales. Y es que usar correctamente el amarillo y el azul no le supone un coste y en el caso del compostaje, que también se abordará, se obtiene abono. En definitiva, de este modo “deixan de ser residuos para ser recursos”, explicaba ayer el maestro compostero Quique Pintos. Sin embargo, alcanzar un 30 % de residuos impropios empieza a tener un gasto de gestión, según Iván Paz, el responsable de Valoriza para esta campaña.



El Ayuntamiento ejecuta la iniciativa junto a la adjudicataria, que entró hace unos meses con el nuevo contrato mancomunado, compartido con Vilanova y Meis. De hecho, el alcalde, Samuel Lago, destacó que para facilitar el reciclaje se ha incrementado la contenerización de envases ligeros y de papel, pasando de 190 a 500 metros cúbicos y de 40 a 500 metros cúbicos, respectivamente. Pero de nada sirve sin una correcta separación de cada fracción. De hecho, los talleres serán fundamentalmente prácticos, incluyendo basura casi real, de atrezo, para que el alumnado aprenda con ejemplos dónde depositar cada residuos. Porque, no todos los plásticos valen para el de envases ni el vidrio es cristal, etc. Y otras cuestiones que, en el caso de los clubs deportivos, se trasladarán a través de juegos creados en función del deporte.









Información puerta a puerta





También se trabajará con la basura orgánica divulgando las excelencias del compostaje mediante el uso de las islas comunitarias y de los individuales, que siempre se pueden solicitar en el Concello. De hecho, Pintos, junto al maestro compostero municipal, realizará una campaña puerta a puerta por los domicilios del área de influencia de los colectivos para animar su uso.



“Temos o obxectivo claro de reducir á mínima expresión o lixo do colector verde para reducir a factura económica e o máis importante, a factura ecolóxica. Para iso é clave separar ‘in situ”, explicó el regidor cambadés.



A estas acciones se pueden sumar las que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en los últimos años como la recogida puerta a puerta de basura orgánica y papel y cartón para grandes productores (comercios, restauración, etc.), así como el puntos limpio móvil que recorre las parroquias o las mejoras previstas en las instalaciones de Sete Pías, donde incluso se ofrecerá un servicio de reparaciones de pequeños elementos para que tengan una segunda vida.