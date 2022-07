La canción que toda Galicia cantará este verano lleva letra made in A Illa

Si no la ha escuchado todavía, la escuchará. Seguro. Porque “Corazón de Toxo” está llamado a ser el tema del verano en Galicia y porque, si pone usted la TVG, será la banda sonora de la televisión pública gallega esta canícula.



El tema ha sido el ganador del concurso “Canción do Verán” que organiza la CRTVG, obra de Rotce, Adri Coyote e La Quinkillada. Bajo esos nombres artísticos se presentan la isleña Adriana Cores y Héctor Rodríguez (Moaña), además de un grupo integrado mayoritariamente por músicos de Bueu, que han colaborado con ellos para este trabajo.



“Cuando nos llegó la noticia, no la esperábamos. Participamos a última hora, realmente”, valora con satisfacción la creadora de A Illa. “No teníamos ni vídeo”, pero al final pesó más lo de “tú mándalo, por participar que no sea”. Les ha salido redondo. Porque, además de poder presumir de canción del verano en Galicia, se llevan los mil euros del premio.



El tema, una electrocumbia de espíritu verbenero, nació hace unos meses. “Héctor (Rodríguez) tenía una base que sonaba superbien, pegadiza. Yo tenía un par de poemas que iban perfectos para poner como letra a alguna base. Juntamos todo”. Y la mezcla fue perfecta.









Con la música por delante





Ambos son jóvenes y compaginan la música con sus carreras. Con este triunfo, tienen claro que van a seguir con sus creaciones musicales. De hecho, ya han pensado en reinvertir el premio: Compra de merchandising y materiales para sus conciertos, como un micrófono y una mesa nueva. “Vamos a continuar con este proyecto musical, ya llevamos un par de años”. Ahora, ser reconocidos por el jurado gracias a una pieza tan pegadiza es todo un empujón para seguir en la brecha: “Esto motiva”. Por lo pronto, el éxito ya lo tienen.