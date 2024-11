Cañón afirma que el Gobierno no hará “unha soa vivenda” en A Illa y pide a Arosa que apueste por el PXOM

El portavoz del PP en A Illa, Matías Cañón, valora con escepticismo los resultados de la reciente reunión del alcalde, Luis Arosa, en el Sepes en Madrid para tratar de impulsar viviendas públicas en la localidad. El popular insta al regidor socialista a “non perder o tempo nin gastar os cartos públicos de todos os veciños” en viajes a la capital estatal, porque sostienen en el PP que el Gobierno central “non fai facer unha soa casa no concello”.



En lugar de esta estrategia para intentar aliviar el problema de acceso a la vivienda, plantean los conservadores que los esfuerzos del ejecutivo local pasen por “desbloquear o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), cuxa situación é o auténtico xerme de que non haxa vivendas suficientes no municipio”.

Cañón tildó el viaje de Arosa para entrevistarse con la directora general del Sepes de “excursión sen sentido” y duda abiertamente de la verdadera intención del Gobierno. “A Galicia non nos dan nada, que acabamos de ver como lle mandan uns primeiros 25 millóns para vivenda a Cataluña e deron a calada por resposta cando a conselleira lle pedíu a mesma cifra para a nosa terra. E da Illa xa nin falamos, pero é que ademais a situación está imposible pola propia configuración urbanística e o estado de bloqueo que temos co Plan Xeral tras 22 anos de nefasta xestión socialista en materia de urbanismo con múltiples restriccións nas áreas de reparto”, valoró.

“Ao importante”

“O alcalde ten que deixar de marear a perdiz e de perder o tempo indo a Madrid a absolutamente nada e poñerse a traballar co Plan Xeral porque a política urbanística do PSOE desde a súa aprobación en 2002 estanos afogando e está botando aos veciños da Illa”. Por ello, pide al primer edil que se “centre no importante”, en las “modificacións puntuais no PXOM para cambiar a calificación do solo de moitas áreas de reparto” y que, así, los vecinos “poidan construír unha vivenda no seu municipio”.



Desde el PP subrayan que “o planeamento urbanístico aprobado hai 22 anos contemplaba 79 áreas de reparto e o seu desenvolvemento é moi baixo –por debaixo do 20%– polos innumerables problemas que plantexa, pero, sobre todo, porque inclúen catalogacións de infraestruturas e equipamentos que non se van facer e que bloquean a construción de vivendas en determinadas zonas moi apetecibles porque correspóndense con terreos edificables”, concluyen en un comunicado.