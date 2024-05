A cantante Gloria Pavía recibe o galardón de artista emerxente nos Premios Martín Códax

A cantante e compositora compostelá Gloria Pavía recibiu o galardón á artista emerxente do ano na undécima edición dos Premios Martín Códax dá Música, que se entregaron nunha gala que se celebrou en Pontevedra. Pavía gravou o pasado ano o seu primeiro EP titulado “Novas flores”, que nas súas propias palabras é unha recompilación de cancións “sobre o amor e as flores silvestres”.



O evento do Premios Martín Códax dá Música, que recoñeceron aos mellores proxectos musicais do ano en quince estilos, comezou entregando á banda viguesa Her Anxiety o galardón na categoría de metal e a Guadi Galego o de canción de autora.Brais Morán & Nasaufunk foron os premiados en blues, funk e soul; o cantante e bailador Mondra foino en electrónica e o dúo Caamaño & Ameixeiras en folk.



Pola súa banda, o recoñecemento na categoría de música tradicional foi para Vos Melidaos; Catuxa Salom, unha das revelacións máis recentes da escena galega, recolleu o premio de músicas do mundo e mestizaxe, e Terbutalina o de mellor banda de rock e punk.



A Agrupación Musical de Goián, que mestura voces e instrumentos tradicionais con outros contemporáneos, recibiu o premio entre as bandas de música popular; a coruñesa hynd en música urbana e América de Vigo en orquestras, grupos e música de verbena.



En clásica e contemporánea, o Premio Martín Códax dá Música foi para Carme López, mentres que Pablo Sanmamed Trío e Benxamín Otero recibiron o de jazz e músicas improvisadas e a poeta Lucía Aldao foi recoñecida en pop e indie.



O último premio concedido nesta gala foi para Uxía Lambona e a Banda Molona, que se levou para casa o galardón en música infantil. A gala estivo presentada por Xurxo Souto e contou coas actuacións da Banda Xangai, Ugía Pedreira, MJ Pérez, Sofía Espiñeira e Inés Naya, entregou ademais o premio honorífico a Emilio Cao pola súa traxectoria musical.

No marco destes galardóns, tamén se entregaron os Premios Organistrum, que recaeron en Miudiño Sessions, como proxecto de comunicación, As Nosas Músicas de Couso como festival e A Arca de Noé (Vilar de Santos, Ourense) como sala.



Estes premios está organizados pola asociación Músicas ao Vivo e contan con patrocinadores como Bodegas Martín Códax.