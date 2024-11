Cantodorxo sube a escena a 150 personas para celebrar sus 30 años

El auditorio municipal de O Grove se viste hoy de fiesta para acoger la gala conmemorativa de los treinta años de la asociación cultural Cantodorxo.

Con todas las butacas llenas, incluso solicitaron aumentar el aforo para poder acoger hasta a 495 personas, los integrantes de la asociación se preparan para ofrecer un espectáculo lleno de baile, tradición y, sobre todo, de emoción. “Hoy nos subimos al escenario, entre los que formamos parte ahora de la asociación y antiguos alumnos, unas 150 personas”, cuenta Juan Antonio Aguín, presidente de la asociación que lleva en el puesto desde sus inicios.



El espectáculo, que tendrá más de una hora de duración, mostrará las tres modalidades que imparten en la asociación: baile tradicional con el grupo de gaitas, baile moderno y una función de majorettes.

Primera actuación



Fue en noviembre de 1994 cuando nace Cantodorxo, tras coger el relevo de la Escola de Baile de Sor Clara. La asociación comenzó a coger forma con objetivos claves: el primero de ellos, crear un grupo mixto de baile, el segundo apostar por la recuperación, la conservación y la difusión del folclore tradicional de Galicia y el tercero apoyar otras disciplinas, como pueden ser el baile moderno o el grupo de majorettes, el único que existe actualmente en Galicia.



“La asociación se creó en 1994 pero fue al año siguiente cuando tuvimos nuestra primera actuación en la Festa do Marisco”, señana Aguín, quién no duda en indicar que durante estos treinta años hubo momentos complicados y que, en muchas ocasiones, advirtió de que dejaría el puesto.

Durante ese año y los siguientes, comenta el presidente de Cantodorxo, era habitual que el grupo tuviese unas cuarenta actuaciones, contando bodas, congresos y multitud de eventos que se celebraban en el Gran Hotel de A Toxa (lugar en el que debutaron en el año 1996).



Anguín cuenta que el número de actuaciones ha disminuido mucho pero que hay citas a las que no fallan y en las que los vecinos de O Grove los esperan. Algunas de esas celebraciones en las que no puede faltar Cantodorxo son, además de la Festa do Marisco, la procesión de la Virxe do Carme. “Esto empezó como una ofrenda personal de la asociación pero ya se ha convertido en una tradición, llevamos bailando es día desde el año 2000”, explica Aguín.