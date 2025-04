‘Caprichoso’: poemas de refugio frente a la frustración del amor y de liberación personal

José Antonio Dorado, un joven de 22 años de Sanxenxo que cursa el último año de Terapia Ocupacional, jamás imaginó que en algún momento de su vida llegaría a publicar un libro. “Pero entre una cosa y otra, aquí estamos”, comenta entre risas. Recientemente compartió al mundo su primera obra literaria, ‘Caprichoso’, un breve poemario que describe como catártico, revelador y duro.



A través de 23 poemas, el autor se abre en canal para hablar de heridas amorosas y del proceso de liberarse de esos círculos que a veces parecen no tener fin. “Un día estuve tan triste que empecé a escribir en verso. Escribí sobre la frustración del amor no correspondido, el amor efímero, el amor líquido y sobre la rabia que me daban las expectativas que nunca se me cumplían. Escribí sobre la necesidad de cambio con la intención de manifestar y algunos días sobre las ganas de querer volver a por más”, así comienza la sinopsis de ‘Caprichoso’.

La portada del libro muestra la silueta desnuda del autor | Cedida



Firmando con el nombre artístico de J. Dorado, se describe a sí mismo como una persona muy alegre y habladora, aunque confiesa que las noches lo convierten en alguien profundamente melancólico. “Eso hace que siempre acabe escribiendo”, admite. Fue hace dos años, en uno de esos momentos en los que la tristeza pesa más de lo que debería, cuando Dorado empezó a reflejar lo que sentía en poemas. “Durante el día como que no lo notaba tanto, pero de noche me encontraba solo y lo pasaba fatal y me decía a mí mismo que tenía que hacer algo, y pues me puse a escribir”, recuerda.



“Escribiendo entendía mejor lo que estaba sintiendo, pues hablar muchas veces no era suficiente y, además, yo creo que la pena es algo que incita a crear”, explica. Así, poco a poco y sin planearlo fueron naciendo los poemas que hoy conforman ‘Caprichoso’, sin ninguna expectativa de lo que algún día llegaría a lograr.



Los poemas están estructurados de manera que reflejan una evolución: comienzan con ese sentimiento de querer permanecer en un lugar donde uno no es tratado como se merece, hasta llegar al punto de tomar las riendas de la situación e irse por voluntad propia. Además, a lo largo del libro hay lo que el autor define como “separadores poéticos”, que ayudan a diferenciar los distintos procesos de dicho desarrollo.



En cuanto al título de la obra, Dorado explica que hace alusión al deseo de querer quedarse en un lugar que, en realidad, no era bueno para él. “Yo asocié mucho mis relaciones al sentimiento del capricho, que es realmente algo que queremos como a toda costa pero que tiene esa connotación de ser algo que no deberíamos querer. Pero en ese momento te apetece”, explica.



Además, la portada del poemario presenta la silueta desnuda del autor, una imagen a través de la cual se expone por completo al lector, reforzando esa aura íntima que envuelve la obra. “Quería que me vieran como solo un cuerpo, como un simple envoltorio”, explica. Asimismo, la figura ha sido modificada sutilmente para adoptar una forma más andrógina, contribuyendo así a la rotura de los roles de género tradicionales, según explica Dorado.

Proceso de publicación



La idea de publicar el poemario surgió como una consecuencia natural de la vida. Por un lado, el círculo más cercano del autor lo animaba constantemente a compartir algunos de sus textos a través de redes sociales. Sin embargo, confiesa que el punto de inflexión que lo llevó a dar el paso fue su última desilusión amorosa, una experiencia que le hizo revivir penas recientes y frustraciones sentimentales del pasado.



Así, revisando su recopilación de poemas, descartando algunos y mejorando otros, comenzó a crear el primer manuscrito de ‘Caprichoso’. “Cuando lo terminé, se lo mandé a una amiga que es escritora y ella fue quien me animó a enviárselo a las editoriales”, explica.



Aunque el proceso de conseguir ser publicado por una editorial suele ser largo y complicado, Dorado reconoce que en su caso tuvo mucha suerte, pues empezó a enviar el manuscrito en septiembre de 2024 y en diciembre ya tenía una respuesta de la que ahora es su editorial, Loto Azul, con quien se muestra más que agradecido.



Actualmente, el libro se puede adquirir de forma online a través de portales de diferentes librerías o de la propia editorial, y también mediante venta en mano por parte del propio autor, quien aprovecha para entregar ejemplares firmados a todo aquel que quiera uno. “Poder entregarle el libro a la gente es un regalo constante para mí”, manifiesta.



Por el momento, afirma que las ventas avanzan a buen ritmo, sobre todo gracias a sus allegados y a conocidos de estos, pero también expone que por redes sociales está teniendo muy buena repercusión. “La verdad es que la recepción del libro va muy bien. Yo estoy súper contento y no me lo imaginaba la verdad. Para mí es un sueño cumplido”, admite.



No obstante, reconoce que en los momentos previos a la publicación vivió “un síndrome del impostor horrible”. El día antes de que saliese ‘Caprichoso’, explica que tenía que hacer un anuncio por Instagram y, en el momento de publicarlo, los nervios de la situación hicieron que activase el modo avión del móvil para no recibir ningún tipo de notificación. “Yo creo que es algo que le pasa a todo el mundo cuando saca algo de cara al público, pues al final te expones a que opinen”, apunta, argumentando además que el suyo “es un poemario corto, pero muy íntimo”.



Asimismo, en todo este proceso destaca el impacto que tuvo el hecho de asistir a terapia en su decisión de sacar el libro. “Un día mi psicóloga me dijo: tienes dos opciones, o te sigues quejando o actúas”, y él decidió actuar. Además, revela que si no hubiese ido a terapia, ‘Caprichoso’ probablemente no existiría, pues fue un factor clave para comprenderse mejor a sí mismo, organizar sus ideas con mayor claridad y reflejar mejor sus sentimientos en los poemas. “Me ayudó a valorarme y a recuperar mi autoestima”, señala.



Unas semanas después de su publicación, se muestra feliz e ilusionado con la acogida del libro, contando que muchas personas le hablan para expresarle lo identificadas que se sienten con él. Además, reconoce que todo este proceso también ha contribuido a liberarse de todos esos sentimientos que una vez lo abrumaron. “Ahora sé que son una parte de mí, pero ya los tengo interiorizados y superados”, aclara.

Futuros proyectos



Actualmente, Dorado admite encontrarse en un momento vital más alegre, por lo que ya no es tan habitual que escriba por las noches motivado por la nostalgia, aunque “de vez en cuando aún cae algún poema”, confiesa.



A corto plazo no planea inmiscuirse en un nuevo proyecto poético, por un lado, por la falta de tiempo y, por otro, por no sentir esa tristeza que él mismo admite que es la que le mueve a escribir. “Para escribir poesía a mí me mueve mucho la pena, entonces hasta que vuelva a tener una decepción es probable que no haga mucha más poesía”, dice mientras se ríe.



Sin embargo, señala que en algún momento le gustaría llegar a escribir una novela, un nuevo reto en el que procurará aventurarse en cuanto tenga más tiempo libre, “pues la cabeza continúa maquinando ideas”, finaliza.