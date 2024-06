Castro se abre a negociar cambios en los estatutos de la Mancomunidade pero cierra la puerta a la presidencia rotatoria

La portavoz del PSOE comarcal y expresidenta de la Mancomunidade de O Salnés, Marta Giráldez, acusó al comunicado emitido por Castro como “un engano máis do PP”, contra el que carga por falta de “vontade de falar e negociar”. En este sentido, la socialista afeó a los conservadores que desde el último Pleno —en el que los populares pretendían aprobar el presupuesto de 2024, la del salario para el independiente José Aspérez, nuevo delegado de Turismo, y el nombramiento de Sabela Fole como nueva vicepresidenta comarcal— “con nós non contactou ninguén”. Misma circunstancia que tras la moción de censura de enero: “tardaron seis meses en chamar”, criticó, “para impoñernos a súa proposta”.

Así pues, la actual alcaldesa de Meis asegura que “é o PP o que non pon en marcha” ese consenso y negociación y considera “un erro” no aprobar los cambios en los estatutos propuestos por los socialistas: “esto non é un Concello”.

Asimismo, Giráldez cargó contra los populares por no “cerciorarse que os responsables municipais poden acudir” a las sesiones en los días elegidos, ya que en dos de los tres plenos convocados, coincidían con sesiones ordinarias de concellos miembros. Así, en este caso, el Pleno extraordinario del jueves coincidirá con el de Vilagarcía, lo que dificulta la asistencia para los dos representantes socialistas y la popular, al igual que ocurrió con Cambados anteriormente.