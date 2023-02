Un “Cen Follas” para Alfredo Brañas y tesoros inéditos de Cambados

La revista “Cen Follas” nació en 2019 con la aspiración de poner en valor el ámbito cultural y artístico de la comarca, que no es poco, y traer a la actualidad a referentes un tanto olvidados también de otros ámbitos. Gracias al trabajo de su equipo y múltiples colaboradores se recuperó la memoria de la benefactora Dolores del Valle y se divulgó la figura de una de las primeras mujeres química de España, la cambadesa Encarnación Fraga. Pero muchos otros han sido los artículos destacados de esta publicación anual encuadernada a modo de libro, para que el paso del tiempo no le pase factura, y cuya cuarta edición está a punto de ver la luz. Va con cierto retraso, pues tocaba para el año pasado, pero a cambio, este 2023 habrá dos.



Uno de sus promotores y miembro de la asociación cultural que alumbró la revista, José Vaamonde, avanza algunos detalles de este nuevo número, que presentarán después de la celebración del Entroido. Uno de los principales artículos lo firma el reconocido historiador cambadés Sindo Mosteiro y versa sobre Alfredo Brañas, “ese carballés que vivió y trabajó en Cambados y que es tan desconocido aquí, pero que fue tan importante para Galicia”, apunta Vaamonde, convencido de que el padre del regionalismo gallego pasa muchas veces solo por el nombre de una plaza en el centro del pueblo. De ella y de su fuente, obra de la promesa de la escultura gallega, el malogrado Narciso Pérez, también habla Mosteiro. Además, la portada está relacionada con él y “es una bomba”, avanza.

Detalles



Otra de las sorpresas será, para muchos, el descubrimiento de un autor cambadés: Francisco Vieites, que en 1933 escribió un entremés que su familia ha prestado a “Cen Follas” llegando por primera vez al público. Y hablando de cosas inéditas, se recoge una carta de Emilia Pardo Bazán también desconocida para el público.



La poesía no falta y la aportan las prestigiosas firmas de Augusto Chaves y Baldo Ramos. Además, el “poeta da raza” vuelve a hacer acto de presencia en este número en un cartafol especial con cuatro artículos. Dos los firman la historiadora e investigadora Sabela Pillado y el escritor Miguel Anxo Fernández y desvelarán detalles sobre el Cabanillas empresario cinematográfico y la relación del cine con la Xeración Nós. Pero además, el académico Paco Fernández Rei ahonda en la figura de su hijo, Ramón Cabanillas Álvarez, periodista y político galeguista, y la revista rescata una dedicatoria que el autor de “Vento Mareiro” dedicó al sastre cambadés Sergio Vázquez.



Otra figura relevante de la que se hace eco este nuevo número es la del importante crítico de arte José de Castro Arines, y de la mano de una profesora de la Universidad Complutense.



Vaamonde, que también es técnico de Cultura en Cambados, explica que han quedado fuera otras aportaciones muy interesantes y por ello esperan sacar otro número hacia finales de año. No obstante, indica que siempre están buscando colaboradores, y no solo articulistas, y están dispuestos a escuchar propuestas en su correo cenfollas@gmail.com. La asociación les ofrece “un espacio digno para publicar, pues desde el principio tuvimos claro que queríamos un formato deseoso de conservar y guardar, de lucir en las librerías, no un folleto”, explica. Y es que el exterior también cuenta y la calidad de la edición, su maquetación y hasta el gramaje del papel dan cuenta de que el interior de la revista cumple lo que promete.