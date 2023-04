Un centenar de alumnos del IES de Sanxenxo estudian las dunas de Baltar de la mano del Colectivo Ecoloxista do Salnés

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) realizó durante el mes de marzo una nueva edición del proyecto ambiental “Coidemos as nosas dunas" en colaboración con el IES de Sanxenxo. Un total de 109 alumnos de 1º y 4º de la ESO participaron en la charla y una ruta guiada por las dunas de la playa de Baltar, donde tuvieron ocasión de reforzar los contenidos del temario de Biología y Geología de forma práctica, además de disfrutar del contacto con la naturaleza y las ventajas de aprender en ella, favoreciendo la capacidad de atención y concentración entre el alumnado.



Con esta iniciativa, los ecologistas buscan además poner en valor los ecosistemas dunares del municipio, especialmente el de Baltar, “sometido a tanta presión por estar en zona urbana, e durante tanto tempo sometido a todo tipo de impactos e actuacións desafortunadas”, señalan desde el colectivo.



Una de ellas, apuntan, son las rozas “indiscriminadas” con tractor, que continúan hoy en día, por lo que los alumnos pudieron analizar las consecuencias de esta práctica “tan daniña” para el ecosistema, que suponen “a eliminación de especies dunares, a compactación do terreo, a propagación de especies invasoras, a perda de hábitats para a fauna, e incluso a morte de exemplares de fauna como ourizos cachos”.

Proyecto de regeneración



Otra de las amenazas según informa el CES, es “deixar os cans soltos polas dunas a pesar das advertencias dos carteis”. Ya que, explican, “os cans co seu instinto depredador poden molestar ou aniquilar fauna propia deste ecosistema, ademais de que a materia orgánica aportada polos seus excrementos favorece a substitución das plantas dunares por outras non propias deste ecosistema”. Asimismo, incidieron también en la “necesidade de acometer canto antes o proxecto de rexeneración redactado no seu día polo Concello”.



Como colofón, durante el mes de mayo el colectivo ofrecerá otra charla y los alumnos de 4º de la ESO harán una eliminación de especies invasoras.