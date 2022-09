El CETS valora que los últimos datos corroboran una “moi boa temporada” para el turismo

El Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) ha valorado los últimos datos de visitantes y ocupación de alojamientos en el sector que se han conocido en los últimos días a través de la Mancomunidade de O Salnés y del Instituto Nacional de Estadística (INE). El presidente de la entidad sanxenxina, Alfonso Martínez, ha indicado que las cifras de casi 240.000 pernoctaciones en agosto contabilizados por el INE, o las de más de 280.000 personas diferentes alojadas en el municipio dadas a conocer por la Mancomunidade corroboran una “moi boa temporada, mellor do esperado. A xente acudiu en masa”.





Martínez añade que “sabemos a potencia turística que é Sanxenxo e a comarca, pero é sorprendente a cantidade de xente que se está movendo en todo O Salnés”. Por ello, cree que “o cómputo xeral do verán non puido ser mellor” y se reafirma en que “nós temos claro que cando falamos de turismo vacacional Sanxenxo é líder no norte peninsular”.





A pocos días para conocer los números relativos al mes de septiembre a través de la encuesta que realiza en propio CETS entre sus asociados, Martínez indica que “houbo uns días frouxos debido ao tempo na primeira quincena que fixeron que non houbera reservas de última hora, pero quen xa as tiña veu e houbo bastante afluencia”.





Temporada invernal

El sector ya tiene la vista puesta en los próximos meses y en octubre se prevé que la Festa do Marisco de O Grove ayude a impulsar las reservas. “Aínda que se fai no concello veciño, a verdade é que a afluencia de xente faise notar na ocupación de toda a comarca”, destaca Martínez. En el horizonte más lejano se sitúan el puente de diciembre y la Navidad, donde esperan obtener buenos resultados tras un verano en el que “os datos non poden ser máis positivos”.