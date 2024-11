El CIM apuesta por cuatro imágenes sobre consentimiento: "Que parte de NON non entendes"

El Centro de Información á Muller (CIM) de la Mancomunidade de O Salnés, integrado por Cambados, Ribadumia, Meis, Meaño y Vilanova, presentó ayer la campaña “Que parte de NON non entendes?” con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.



La campaña pretende lanzar un mensaje rotundo contra esta lacra y para ello cuenta con cuatro imágenes con mujeres de todas las edades y en diferentes situaciones de riesgo donde el “no” cobra protagonismo, poniendo el consentimiento en el centro.



Desde el CIM repartirán este material en colegios, comercios, centros de salud y otros espacios públicos y privados de los cinco ayuntamientos y los difundirá en todas las actividades programadas.



La campaña, valoran, “ten moi presente que a violencia machista atópase amplamente instaurada entre a poboación adolescente polo que xunto co consentimento, as ilustracións amosan claramente situacións vividas por mozas co obxectivo de concienciar ante condutas de control e sen consentimento asumidas e normalizadas que precisan ser freadas mediante información e prevención”.



Así, las imágenes buscan evidenciar estos comportamientos con la finalidad de que sean identificados y rechazados.