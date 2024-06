El circo tomará las calles del casco urbano con la primera edición del “Clownbados”

Cambados estrena una nueva convocatoria para el público familiar que, en esta ocasión, incluye funciones de circo en la calle. Se trata del “Clownbados”, un programa con el que la Concejalía de Cultura, dirigida por el nacionalista Liso González, busca ofrecer actividades de ocio con espectáculos “moi de ámbito familiar”. El ciclo se prolongará desde el 4 al 14 de julio y se concentrará en tres localizaciones del casco urbano al tratarse de una primera toma de contacto, pese a que nace con la premisa de expandirse a las parroquias en futuras ediciones.



Así, nueve compañías, dos de ellas internaciones y una estatal, acercarán los espectáculos circenses a las calles del centro de Cambados con el objetivo de “arrancar as vacacións en familia” y diversificar la oferta cultural en el municipio. El programa arrancará el próximo jueves, 4 de julio, de manos de la agrupación Culturactiva, que llevará su función “Máis sabor!” a la Praza do Concello, a partir de las 21 horas. El viernes será el turno del Mago Teto y su espectáculo “Rock & Magic”, también a las 21 horas, en la Praza de Fefiñáns. El domingo, a partir de las ocho de la tarde, habrá pasacalles con Máis Ritmo y, a partir de las 21 horas, la compañía argentina Cía A Tope ofrecerá el espectáculo “Shhh” en la Praza do Concello. La siguiente semana se iniciará con un nuevo pasacalles con Troula Animación y la función “Distans” de la andaluza Vol e Temps, en Fefiñáns.



Un nuevo espectáculo itinerante animará las calles del casco urbano el sábado, a partir de las 20 horas, con la Charanga Mil Nove, que realizará un pequeño parón para disfrutar del “Volando Vengo” de la agrupación brasileña Kanbahiota, en la Praza de Fefiñáns. El fin de fiesta será el domingo 14 y correrá a cargo de Dani García con “Don Gelati”, a las 21 horas, en la P`raza Ramón Cabanillas.



Consolidarse en el calendario

El edil de Cultura, Liso González, presentó esta mañana el programa y anunció la puesta en marcha de nuevas actividades para diversificar la oferta cultural cambadesa y que nacen con la idea de consolidarse en el calendario.



En este sentido, el nacionalista mostró su intención de estructurar una extensa programación cultural en la capital albariña durante todo el año con la colaboración del tejido asociativo y cultural del municipio. Asimismo, el objetivo del gobierno pasa por “espallar por todo o concello”, incluyendo las diferentes parroquias de Cambados, la programación de actividades.