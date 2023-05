O Círculo Cultural de Sanxenxo anuncia aos premiados do certame literario polo Día das Letras Galegas

O Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo fai entrega hoxe dos premios do certame literario Os Picariños Mestre Hermida, un homenaxe que, co gallo do Día das Letras Galegas, organiza anualmente a entidade a uno dos docentes máis insignes e queridos no municipio. A cita recoñece os méritos en narrativa e poesía de alumnos dos tres ciclos que corresponden de primerio a sexto curso de Educación Primaria.





Os alumnos premiados nesta edición de 2023 son, no primer ciclo que comprende primeiro e segundo de Primaria, Julieta Sofía Vidal González e Veras Aspres Viñas, en Poesía; e Lola Castiñeiras, Noah Martínez Bastón e Xandre Sanmartín Agrelo, en narrativa.





























No segundo ciclo alzáronse co premio Valentina Cal Berreco, Cristian Cal Rodríguez e Carmen Alonso Oubiña, en Poesía, con un accésit para a obra titulada “O tren da Florida”. En Narrativa hforon recoñecidas Sofía Cherkaoui Elamraqui e Valentina Cal Berreco, esta última conseguindo dobre recoñecemento nas dúas modalidades.









Por último, no terceiro ciclo conseguiron o premio Mauro Rodríguez Gómez, Daniel Galiñanes González e Patricia Sasu Geanta en Poesía; sendo en Narrativa os galardoados Jenifer Radio Martínez, Sofía Piñeiro Morales e Dana Aspres Viñas.









Os recoñecementos entregaranse mañá, ás 12 horas, na Praza Pascual Veiga de Sanxenxo, onde se prevé a presencia da concelleira de Cultura, Paz Lago, e o presidente da Cultural, Francisco Hernández.