Ciudadanos sale del tablero político para las elecciones municipales de Cambados

El tablero político para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo parece prácticamente despejado después de que las formaciones políticas con representación en la Corporación cambadesa hayan confirmado su presentación. Así las cosas, PP, PSOE, Somos, BNG y Pode serán las opciones, si no hay sorpresas de última hora, algo poco probable ante la ausencia de movimiento de posibles nuevas organizaciones y a falta de tres meses para la cita con las urnas. No obstante, el escenario será diferente, pues Ciudadanos no se presentará, como confirmó ayer su candidato, Sergio Abal Varela.

Resultados no deseados

El cambadés considera que hay que “ser honesto” y no oculta el “declive” de la formación naranja, pero además considera que “non é momento” para una propuesta como la suya. “Nos anteriores comicios contribuímos a dividir o voto e ao final axudou a que gobernara quen non ves bo para Cambados e non queremos volver a ter eses danos colaterais”, explicó.



Abal añadió que respetan “totalmente a vontade dos veciños”, que en los comicios de 2019 no les dieron ningún acta de concejal tras recibir 145 votos. No obstante, no descartan regresar en un futuro si consideran que pueden aportar algo al panorama político.



Tampoco tienen pensado reactivar Alternativa por Cambados, el partido que fundó Abal y otros críticos de Cambados Pode y que luego se integró en Cs. “Non hai intención nin tampouco houbo conversas con este nin partido con ningún outro. Tampouco hai ningún proxecto político que nos ilusione o nos atraiga” apuntó quien fue su líder.



Como opinión personal, Abal, que es además hermano del portavoz de Pode, augura un escenario parecido al de 2015, cuando la izquierda se reunió en un cuatripartito de PSOE, BNG, Somos y Pode que logró arrebatarle el bastón de mando al PP, tras varias décadas de mayorías absolutas.