Un coche sin conductor aparece en una playa de la Illa da Toxa

La primera ronda de vigilancia de la Policía Local de O Grove, aproximadamente a las ocho de la mañana, tuvo sorpresa: un vehículo en una zona de arena de la Illa da Toxa.

El coche se encuentra en la curva del Gran Hotel, una zona muy visitada, sobre todo en verano. Según cuentan, alrededor de las seis o siete de la mañana, el conductor del vehículo, por razones que todavía se desconocen, no tomó bien dicha curva y su coche se precipitó a la arena encontrándose, actualmente, a un metro o más bajo el nivel de la carretera.

Desde ese momento los agentes de la Policía Local comenzaron la investigación para localizar al conductor o propietario del coche, indagación que, indican, ya está concluída.

Ahora en lo que se está trabajando es en la retirada del vehículo para lo que se necesita una grúa con pluma que todavía no está disponible. Agentes de la Policía Local de O Grove señalan que evacuar el coche es una tarda "muy dificultosa" porque lo que se busca es no causar daños en el coche, ya que aparentemente no los tiene y, para ello "no sirve una grñua cualquiera".

En las próximas horas se espera que se traslada hasta la Illa da Toxa la maquinaria necesaria para poder retirar el vehículo del arenal.