La Cofradía de Cambados retiró unos 7.500 kilos de basura de sus bancos con “O mar non está para lixo”

La Cofradía de Cambados ha retirado de sus bancos marisqueros algo más de 7.500 kilos de residuos sólidos como parte de su campaña “O mar non está para lixo”, que ha incluido charlas en centros educativos y a asociaciones y colectivos. Sus responsables presentaron ayer los resultados de esta iniciativa, la segunda, en la que participaron más de un centenar de mariscadoras de la agrupación de a pie. Precisamente en el día en que todo el alumnado de ESO y los de primero de Bachillerato del IES Asorey –unos 250 estudiantes– se hicieron a la mar en la zona de San Tomé para realizar la misma acción, en su caso dentro de la limpieza simultánea de playas promovida por Adega.

Asistentes a la presentación de la Cofradía | MÓNICA FERREIRÓS



En total, recogieron unos 20 kilos, una cantidad menor de la esperada, lo que demuestra que el trabajo previo de las socias del Pósito fue contundente, pues también intervinieron en esa zona de unos de sus bancos marisqueros. De hecho, poca basura voluminosa había y sí mucho plástico de tamaño pequeño, un problema grave, pues en su descomposición, sus pequeñas partículas acaban en la carne del pescado. Lo más grande fue un neumático, pero las profesionales ya habían sacado previamente hasta 40 ruedas y sobre todo, restos de vidrio y correspondientes a escombros (sobre un 40 %), seguido otra vez de plásticos (20 %), como explicó el biólogo de la Cofradía, Carlos Mariño.

Compromiso de seguir

En la presentación de las conclusiones de “O mar non está para lixo” también participó una representante del colectivo y la técnica de la Consultora Ardora, contratada para gestionar las acciones de divulgación, formación y sensibilización de la campaña. También el patrón mayor, Alejandro Pérez, quien espera dar continuidad a estas iniciativas que desarrollan desde 2021 –en 2020 participaron como colaboradores en otras– y que ha contado con una ayuda de 17.000 euros de la Consellería do Mar, la cual cubre también las jornadas de trabajo de las mariscadoras. “O obxectivo é que quede un poso de preocupación sobre a importancia de respectar o mar e que estas limpezas non sexan necesarias”, expuso Mariño.