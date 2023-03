Las cofradías de Cambados, Vilanova y O Grove reciben ayudas para retirar basura del mar

El Consello da Xunta ha aprobado ayudas por valor de 337.000 euros para la ejecución de 13 proyectos de limpieza de residuos en el mar y la costa y acciones de concienciación relacionadas. Han sido otorgadas a entidades y cofradías como las de Vilanova, Cambados y O Grove; esta última tiene el mayor número de mariscadoras anotadas para una jornada de retirada de basura de toda Galicia: un total de 319 profesionales.



La iniciativa del Pósito meco se llama “Mar sen lixo II” y recibe una ayuda de casi 40.000 euros, que también incluye la realización de una exposición artística con basura marina, un taller y la compra de material para hacer la limpieza.

También la Cofradía de Cambados realizará una limpieza en los bancos de la agrupación de marisqueo a pie con la participación de 134 peronas. A mayores celebrará una jornada formativa y cinco charlas divulgativas, además de comprar material. Todo ello con la recepción de unos 17.000 euros de esta línea de ayudas financiadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Compensaciones a mariscadoras y embarcaciones

Fuentes autonómicas detallaron que la recogida activa de basura se realiza a través de 12 proyectos que abarcan compensaciones a las mariscadoras y a las embarcaciones. Así, recibirán compensaciones teniendo en cuenta los ingresos medios en el trienio 2019-2021 según su área geográfica. En el caso de los barcos, las reciben las armadoras y se tiene en cuenta el dato de la flota de artes menores y su arqueo.



En total, participarán cerca de 900 profesionales y 25 embarcaciones y serán 120 jornadas de retirada de desechos del mar y las costas. El gobierno autonómico destacó que la participación cuadriplica la de 2022, cuando se sumaron 200 mariscadoras y cinco embarcaciones. “Isto reflicte a implicación cada vez maior do sector marítimo-pesqueiro no coidado do medio mariño e a súa concienciación na necesidade de retirar del os refugallos que chegan desde terra”, añadió.

Más de 235 toneladas en toda Galicia

Desde la puesta en marcha de esta estrategia, en 2020, se han extraído más de 235 toneladas mediante 23 proyectos subvencionados por la Consellería do Mar, que suman más de 1,2 millones de euros y están enmarcadas en el Plan MarLimpo.