La comisión del Carmen de A Illa lanza un SOS: Necesita más donativos para no recortar la fiesta

La comisión organizadora de las fiestas del Carmen de A Illa lanzó ayer un SOS para que los vecinos y empresas realicen un esfuerzo y hagan más donaciones dentro de sus posibilidades. Y es que las aportaciones particulares y la subida generalizada de los precios han dejado sus arcas en una situación delicada y, a día de hoy, tienen garantizado programa para el día grande y casi para otro, pero no para los tres habituales.



Así lo explicaron ayer su presidente, Miguel Romay Pena, el alcalde en funciones, Carlos Iglesias, y el patrón mayor de la Cofradía, Juan José Rial Millán. Y es que la comisión está conformada por estas entidades más asociaciones de bateeiros que, aunque hacen un “esforzo importante”, no resulta suficiente. “Queriamos explicar a situación, para que a xente saiba o que pasa e tome conciencia de que facendo un esforzo máis, aportando un pouquiño, poderemos facer as festas ao nivel que merecen”, expuso Romay Pena.



El presupuesto que necesitan ronda los 90.000 euros y más de la mitad se puede cubrir con las aportaciones del Ayuntamiento y el Pósito, que rondan los 21.000 y 18.000 euros, respectivamente. Además, según el presidente, la entidad de pescadores siempre se ha involucrado un “pouco máis” que el resto de entidades, entre las que también hay dos asociaciones de bateeiros, pero la situación actual del sector tampoco permite mucho más margen de maniobra.



Los interesados en colaborar pueden realizar sus aportaciones en la cuenta bancaria que está abierta todo el año y donde siempre se realizan los donativos particulares, pues en A Illa no hay costumbre de hacer el petitorio casa por casa. Para esta edición, la recaudación en esta parte cayó y esto se ha sumado a una subida muy elevada de todo lo relativo a la celebración, desde las orquestas hasta la edición del libro que usan para recaudar, del cual han tenido que recortar el número de ejemplares de los habituales 2.400 a 1.800.



En caso de no recabar la ayuda suficiente, la comisión lo lamenta, pero se verá obligada a recortar. “Temos garantizado o día do Carmen e case, case para segundo, pero un terceiro, como é costume, vai ser moi moi difícil”. Además, hay que tener en cuenta que es necesario tener tiempo, pues hay que cerrar contrataciones, tramitar permisos, etc. Y las fiestas son el 22 de julio. De hecho, la comisión se da un plazo de 20 días como máximo para tomar la decisión. Cabe recordar que hay un cuarto día de celebración en el Carmen, que es el organizado por los Quintos.