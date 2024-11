El comité del Balneario Isla de La Toja tacha los despidos de “inxustificados” y “fraudulentos”

El comité de empresa del Hotel Balneario Eurostars Isla de la Toja reiteran su oposición al ERE presentado por Hotusa para la totalidad de la plantilla del establecimiento. Los trabajadores consideran que se trata de despidos “inxustificados”, ya que, indican que los informes presentados por la empresa sostienen que el establecimiento es deficitario por falta de demanda en temporada baja pero “o certo é que o verdadeiro motivo é falta de oferta e unha xestión deficiente na explotación do hotel”.



Por otro lado, tachan esta decisión de “fraudulenta”, ya que, según señalan, la empresa pretende llevar a cabo los despidos después de que el personal no aceptase las propuestas trasladadas por la dirección relacionadas con las vacaciones o, por ejemplo, el calendario laboral. De esta manera, desde el comité - con mayoría de la CIG - denuncian “a falta absoluta de vontade do director” para llegar a acuerdos con el comité y lo acusan de “impoñer no canto de negociar”.



Además, indican que detrás de esta decisión se esconden “plans para converter o hotel nun establecemento de temporada”, dejando de prestar servicios como el de restauración - despiden a todo el personal de este departamento - y del balneario - personal del que también prescinden -. y optan por externalizar su gestión.

Por otro lado, en los departamentos de recepción y de mantenimiento, lo que busca la empresa es que los trabajadores acepten transformar sus contratos a fijos discontinuos, lo que supondría la pérdida del 50% de la jornada laboral y el mismo porcentaje de ingresos.



El próximo encuentro de consultas tendrá lugar el lunes, fecha en la que el comité solicitarán la retirada del ERE “porque é inxustificado e constitúe unha amenaza e unha agresión contra as persoas traballadoras para que acepten as condicións”