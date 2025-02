El compostero instalado en la zona de Baltar ya se encuentra abierto y en funcionamiento

El BNG de Sanxenxo hizo público que, tras haber denunciado en el Pleno celebrado en el mes de noviembre, que tres de los cuatro composteros comunitarios de la localidad permanecían cerrados, el que se encuentra instalado en la zona de Baltar ya está abierto y preparado para su uso por parte de los vecinos.



Los nacionalistas aplauden que este centro de compostaje se encuentre en funcionamiento pero critican que, por parte del gobierno local, no se hubiese comunicado su apertura a los vecinos del municipio. En un mensaje en sus redes sociales el BNG indica que “Entendemos que non queiran promocionalo para non darnos a razón nin a nós nin á veciñanza de Baltar logo de tanto insistir en que se abrira”.



La falta de comunicación, señalan los nacionalistas, es algo que caracteriza al gobierno que encabeza Telmo Martín.

Para demostrarlo, desde el BNG recurren una vez más al informe elaborado por la plataforma Dyntra -actualizado a finales de noviembre del 2024- “que califica a Sanxenxo como un dos concellos menos transparentes de toda a provincia de Pontevedra”. Entre los datos que destacan es que “menos dun 20%” de la información del gobierno local llega a los vecinos..