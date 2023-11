Comprar una parcela y un cambio urbanístico: Vía posible para la legalización del punto limpio

El Concello de Cambados analiza posibles vías que permitan alcanzar la legalización del punto limpio, después de descubrir durante la tramitación de una subvención que el recinto se había levantado en 2001 sobre una zona verde, que prohíbe este tipo de usos. El alcalde, Samuel Lago, explicaba ayer que los técnicos en urbanismo ven “bastante complicado” la legalización del punto limpio tal y como está, debido a las restricciones claras en espacios verdes como este delimitado por el plan parcial del polígono.



Primera fórmula

Así pues, la posibilidad primera que el Ayuntamiento ya está explorando es “buscar unha nova parcela e trasladar a zona verde para esa nova adquisición” de suelo. Gracias a esta compensación, se podría “cambiar a zona que agora é verde no punto limpo para dotacional”, permitiéndose en ella usos públicos como el de dicho centro de gestión de residuos. No obstante, no es ni un trámite corto, ni sencillo, ni barato, advierte el primer edil.

El cambio necesitaría el visto bueno de Urbanismo en la Xunta. Pero lo primero sería conseguir una parcela libre, en el mismo polígono industrial. “Ten que ser dentro do chan do plan especial”, con lo que “as opcións” de compra “redúcense moito”.

Con todo, “hai alguna dispoñible e máis ou menos da mesa superficie, pero teñen a clasificación de urbanas, edificables, entón o seu custe é elevado”, detalla el regidor.



Si esta vía no prospera, la legalización podría pasar por el desmantelamiento y traslado del punto limpio, advierte.