La Comunidad de Montes de Noalla mantiene el puso contra el Concello por el monte de A Lanzada

La Comunidad de Montes de Noalla no piensa dar por vencida la batalla sobre la titularidad del Monte de A Lanzada y mantiene el pulso contra el Concello de Sanxenxo para reclamar su propiedad.



El presidente de los comuneros, Roberto Garrido se defiende de las críticas por parte del gobierno local que le acusa de “ocultar” a los vecinos que “los tribunales no le han dado la razón” en sus litigios por el dominio del monte y considera que el alcalde Telmo Martín “pretende confundir aos veciños de Noalla”. En este sentido asegura Garrido, “sabe que gañamos xuízos que recoñecen que os Montes de A Lanzada son dos veciños” sin embargo, “despois, por temas políticos, botárono abaixo”.



Asimismo, recordó que “quen leva perdidos moitos xuízos é Telmo Martín co tema de Rocafort, e eso quen o paga son todos os veciños de Sanxenxo, porque non sale do seu peto nin da corporación”, y cita al regidor a mantener una reunión, en público o en privado para acordar los puntos de este conflicto de lindes.

Acto de conciliación

Según explican los comuneros, la denominada parcela B del Monte de A Lanzada no está clasificada y tampoco habrían recibido información al respecto por parte del Concello por lo que tienen presentada una denuncia por lo civil ante el Juzgado de 1º Instancia número 1 de Pontevedra donde el próximo 12 de marzo están citados a un acto de conciliación con el Concello de Sanxenxo y la Xunta para reclamar la propiedad del monte para los vecinos de Noalla, tal y como se acordó en el año 1989, antes de que se produjeran los diferentes litigios que acabaron retirando la titularidad a los comuneros en favor del Concello de O Grove y de Costas.



A su entender, la declaración de BIC de la zona como pretende el Concello podría afectar en un futuro a la celebración de la Romería de A Lanzada, que tiene lugar en el entorno de la capilla, y también podría perjudicar a los aparcamientos, a la Festa da Ostra y a los quioscos de la playa. En este sentido, apuntan a que la intención del Concello es sacar a concesión los quioscos y destinar el dinero recaudado para otras actuaciones, en lugar de atender la parroquia de Noalla, como hace la comunidad de montes.



Todas estas cuestiones serán explicadas a los vecinos en una reunión que tendrán el próximo domingo 10 de marzo a las 11 horas en la Casa Forestal de As Canteiras y que iba a ser celebrada el pasado domingo pero tuvo que ser aplaza por problemas en el envío de las cartas de aviso a los vecinos de la parroquia.