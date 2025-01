La concejala de Renova Vilanova emprenderá acciones legales contra el Facebook de su partido

La concejala de Renova Vilanova, Sonia López Cernuda, ha emitido un comunicado en el que anuncia que "tomarei as medidas legais oportunas" contra la "persoa" que gestiona el Facebook de su propio partido. Esta página utiliza una fotografía suya como imagen de perfil "e incluso a maioría da xente do mar interpreta que esas declaracións" allí contenidas "son feitas por min". López Cernuda lo niega.

"Xamais lle dei permiso nin autorización a esta persoa para falar no meu nome nin utilizar a miña imaxe". Por ello, además de anunciar esas medidas legales, avanza que "poñerei os feitos en coñecemento da Axencia de Protección de Datos".

En este comunicado, la edil opositora indica que "non teño coñecemento de que persoa é a que fai esas declaracións". "Si é certo que unha gran maioría nos imaxinamos quen é, pero non o podo asegurar".

"Ademais de ser moi cobarde e non falar co seu propio nome e apelidos", considera, "está tratando de enfrentar á xente do mar con mentiras e calumnias", también "á Confraría co Concello". "Penso que debería dar a cara e falar de fronte, co seu nome e apelidos". Añade que "é moi rastrero intentar enfrontar nun pobo aos seus habitantes desde o anonimato e sobre todo intentar meterme a min na súa guerra particular que esta persoa poida ter co Concello". "E o máis miserable aínda, meter a Confraría e aos seus socios", opina.

Buena relación en la Cofradía

Tras las últimas publicaciones en el Facebook de Renova Vilanova a respecto de la Cofradía y el sector del mar en la localidad, la concejala, mariscadora de profesión, afirma en el escrito divulgado hoy que "a miña relación profesional co patrón maior, Lino Díaz, e co presidente da Agrupación de Marisqueo a Pe, Óscar Fernández, é normal". "Non teño nada malo que falar destas persoas", al igual que de "todos os membros", "tanto do cabildo como da xunta xeral da Confraría", con los que tiene, expresa, "unha relación boa".

También niega que haya facilitado datos sobre la Cofradía en su partido, como se indicó en alguna publicación anterior en este Facebook: "Eu xamais lle facilitei nin lle facilitarei información a ninguén da Confraría como esa persoa da entender que fago. Iso é falso".

Una publicación anterior en el perfil de Renova VIlanova en esta red social | Facebook

Finalmente, concluye refiriéndose a la persona que gestiona este perfil: "Decirlle a esa persoa ou perxonaxe que, se realmente lle interesa a Confraría ou a súa xente do mar, invitala a que pase pola Confraría e fale co patrón maior e cos directivos". "Estaremos encantados de escoitar as propostas que nos traia. Así tamén terá a oportunidade de ver as tantísimas dificultades e trabas que estamos a ter para realizar o noso traballo".

"Como membro de goberno da Confraría, como sempre di o patrón maior, na Confraría non queremos política, queremos ter recurso para poder traballar e sobre todo que as familias que dependan do mar poidan vivir dignamente do seu traballo".

"É moi penoso que ante unha situación tan dramática como a que estamos a vivir todas as confrarías teñamos estes elementos que non fan máis que meter tonterías sin fundamento e, o máis triste, meter no medio persoas que nin coñecen nin se preocupan de como están ante unha situación tan grave". "É moi penoso", reitera para concluir.