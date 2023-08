El Concello acusa a Somos Ribadumia de intentar analizar el agua de la piscina para “crear alarma social”

El Concello de Ribadumia acusó ayer al concejal de la oposición Sergio Soutelo (Somos) de ir a la piscina municipal y pedir a los trabajadores que le recogieran agua en un vaso “xa utilizado” para realizar un análisis. La cuestión le parece una “irresponsabilidade e un atrevemento” al pretender, añade, hacerlo sin seguir los procedimientos establecidos, pero sobre todo, entienden sus responsables, que “se pretende crear unha alarma social en base a uns resultados que, en ningún caso, poderían ser válidos nin fiables”.



A este respecto, desde el gobierno local quisieron enviar “unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza”, pues el estado del agua “é correcto” y se cumple con la legislación vigente en materia de control y vigilancia de piscinas municipales. Explicó que se realiza una analítica completa mensual de la calidad de los dos vasos mediante una empresa externa autorizada, pero también un control diario del PH y cloro del cual se lleva un registro y cuyos resultados están expuestos en el recinto.

“Obsesión permanente”

Por todo ello, acusa al edil de Somos Ribadumia de “comprometer e poñer en dúbida o traballo realizado” por los trabajadores municipales, en lo que consideran una “obsesión permanente, xa herdada da lexislatura anterior, de atacar ao equipo de goberno”.



A este respecto recordaron que el año pasado, su antecesor puso en duda la calidad del agua del municipio y el Concello acudió a los tribunales, resultando un auto donde se indicaba que sus comentarios eran una “mera suposición”, así como “zafios, burdos” y que “adolecen de calquer rigor”. Al tratarse de un tema de salud pública, el Equipo de David Castro decidió seguir litigando contra el concejal, pero la causa se archivó.



Con todo, le piden a Soutelo que si quiere una analítica, que siga el “procedemento regulamentario, solicitándoo formalmente mediante un escrito motivado, de xeito que sexa unha empresa autorizada a que realice a mostra e a análise”. Pues los hechos que narra le parecen una “irresponsabilidade e un atrevemento”, ya que aseguran que acudió con un “recipiente xa utilizado, non estirilizado e polo tanto no apto para dito fin” y de ahí que entienden que su objetivo era “crear alarma social”. Una “forma de facer política” que, consideran desde el gobierno popular, no debería seguir ningún concejal municipal, “sexa do partido político que sexa”, añadieron.