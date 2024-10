El Concello de Cambados cambiará de secretario municipal tras años de estabilidad en el puesto

El Concello de Cambados cambiará próximamente de secretario municipal tras años de estabilidad en el puesto con el actual titular de la plaza. El alcalde, Samuel Lago, explicó que el funcionario cambiará de destino por motivos personales y esperan que la Xunta cubra el puesto lo antes posible. No obstante, garantizó que la gestión administrativa correspondiente al desempeño de estas funciones no se verá alterada porque el asesor jurídico actuará en calidad de secretario de manera provisional, como ya estaba establecido para ausencias. No obstante, indicó que tampoco es deseo de la administración que la situación se prolongue por mucho tiempo debido al incremento de trabajo que tendrá que soportar este funcionario. Según Lago, las vías que deberá explorar la administración autonómica, a quien corresponde la cobertura de la plaza destinada a un habilitado nacional, son mediante una comisión de servicio o un interino. La marcha del secretario se producirá una vez que se publiquen los destinos en el boletín oficial y luego dispone de un mes para tomar posesión en su nuevo lugar de trabajo.