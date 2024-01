El Concello de Cambados niega falta de colaboración con las comisiones y explica que la bajada de ayudas fue puntual

El Concello de Cambados se reunirá el próximo miércoles con las comisiones de fiestas para hallar un punto de encuentro en sus quejas, centradas en la bajada de las ayudas y en la espera de “case tres meses” por este encuentro. No obstante, niega una falta de colaboración y explica que la reducción fue puntual y que la partida de las subvenciones recuperará este año los 12.000 euros habituales.



Mediante un comunicado, el cuatripartito defiende que además de las subvenciones directas, asumen otro tipo de gastos derivados de las fiestas populares que organizan. De hecho, “hai un total de 12.794 euros en facturas asumidas polo Concello soamente de entre maio e setembro” del año pasado, detallaron. Esto se correspondería con gastos en iluminación, baños portátiles, actuaciones musicales, etc.



Y no es todo, los responsables municipales aseguran que habría que sumar “outros gastos non cuantificados” y señalan cuestiones de logística, medios técnicos, recursos humanos, instalación de palcos, conexión de agua y electricidad, carteles, pancartas, lonas, etc.



Respecto a las ayudas directas, que el año pasado sufrieron una reducción del 42 %, desde el gobierno local señalaron que se trató de una caída de “ata os 8.300 euros debido a un exceso de gasto no 2022” y que para este año “volverán a ser de polo menos 12.000 euros”. Su objetivo es ir incrementando las a portaciones a colectivos “na medida das posibilidades” de las arcas municipales porque “entendemos que son unha parte importante do tecido asociativo”.

Citas en crecimiento

No obstante, también recordaron que en los últimos años aumentaron las destinadas a las comisiones, “pasando de 3.000 euros no 2020 a 12.000 no 2022”, lo que supone “moito máis do que se facía na década pasada, cando gobernaba o PP” y que lo sitúa como “uno dos concellos da comarca que máis cartos aporta a estas entidades”. No obstante, también señalon que “non se pode pretender” que la administración local “asuma grandes cantidades” de este tipo de gastos “pois xorden novas festas e vanse incrementando todos os anos” y un concello como el cambadés, “de 13.671 habitantes, non ten capacidade orzamentaria para afrontar” este crecimiento, añadieron.



Cabe recordar que representantes de la veintena de comisiones de la villa comparecieron el martes para quejarse de que llevaban tres meses esperando por una reunión con el alcalde para abordar esa caída de las ayudas y la posibilidad de emprender un nuevo modelo de colaboración municipal.