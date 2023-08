El Concello de O Grove acusa la subida del precio de la Escola de Música a que genera más gastos que ingresos

La Escola de Música de O Grove sube el precio de sus clases por una decisión del departamento de tesorería e intervención basada en que se trata de un servicio municipal “deficitario” cuyos gastos que genera superan con mucho los ingresos.

Así lo asegura el alcalde, Jose Cacabelos, quien pide compresión a los vecinos pues de lo contrario “no podemos seguir manteniendo durante mucho tiempo la escuela”.



Señala que desde el 2015 no se suben los precios y ahora, con las instalaciones nuevas hay gastos añadidos de energía, calefacción y de los propios docentes. Con esta subida, asegura, “se reduce el déficit pero no se elimina totalmente”. Para ello, será necesario revisar cada año estas tarifas. En todo caso, afirma, “no es una decisión política y no tiene nada que ver con la subida de las retribuciones de los plenos como se está diciendo”.



De este modo, la cuota mensual sufre una ligera subida respecto al año anterior, y las clases de lenguaje musical con un instrumento costarán 60 euros, en vez de los 45 euros del curso pasado, y 100 euros si se quiere tocar dos instrumentos. Las demás asignaturas suben 10 euros y costarán 40 euros y las clases de estimulación musical para bebés de 0 a 4 años tendrán un precio de 25 euros.



El coste de la matricula es de 15 euros para todos los alumnos y las familias numerosas que lo acrediten tendrán un descuento del 30 % en las asignaturas elegidas.

Plazo de matrícula abierto

El plazo de matricula para el próximo curso de la Escuela municipal de Música de Monte da Vila ya está abierto y el trámite puede realizarse presencialmente en las oficinas municipales o a través de la sede electrónica.



Los alumnos que ya estaban inscritos el curso pasado deberán formalizar la matrícula hasta el 8 de agosto, y los de nuevo ingreso del 14 al 23 de agosto. En ese caso, la inscripción estará sujeta a las plazas que queden disponibles.