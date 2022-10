Cambados inicia el lunes el sondeo arqueológico en busca de la antigua escalera de San Benito de Fefiñáns

El Concello iniciará el lunes los sondeos para buscar la escalera sur de la iglesia de San Benito de Fefiñáns después de que la Dirección Xeral de Patrimonio le haya dado luz verde. También al control arqueológico de las obras de urbanización de la histórica y protegida explanada, pues ambas actuaciones forman un conjunto para, también, poner en valor la zona peatonal.





El concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín, insistió ayer en que si no encuentran los escalones, solo se ejecutarían las actuaciones de humanización porque “non queremos inventar algo novo do que había antes, queremos restaurar as orixinais”.





Como ya publicó este diario, para saber si se encuentran bajo el atrio, como se sospecha, se realizarán dos sondeos arqueológicos manuales: uno de la posible cabecera, es decir, bajo el suelo del atrio del templo, y otro junto a los pies del muro, en el tramo que ahora ocupa el lugar de la escalera y donde empezaría el primer peldaño. A la vista de la documentación consultada, entre la que hay fotografías y testimonios vecinales, tendría entre ocho y nueve escalones.





A la escalinata se accedía de frente desde Rúa Real y era el acceso a la iglesia más utilizado por los vecinos, pero el Ministerio de Vivienda la modificó en 1970 como parte de un proyecto de ordenación en ciudades de interés artístico nacional que incluyó la reforma de toda la Praza para, entre otras cosas e irónicamente, facilitar el paso del tráfico rodado.





La Xunta también ha dado permiso para el control arqueológico de las obras de urbanización, que, básicamente, consistirá en hacer un seguimiento, más que indagar sobre posibles restos, de los movimientos de tierras, que se realizarán “do xeito máis respectuoso posible” y a lo “estritamente” necesario, además de minimizar el levantamiento de pavimentos, según el proyecto municipal.





Nuevos pavimentos

La inversión prevista es de 230.000 euros y se financiará íntegramente con el Plan Concellos. Incluye sustituir el asfalto de la conexión de la plaza con la Avenida de Vilagarcía por un pavimento de tierra compacta y drenante tipo “hansegrand”, así como plantar árboles y poner mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc.). Aquí también se quiere poner unas grandes letras de acero conformado la palabra Fefiñáns y se instalará una nueva acometida de agua y saneamiento para dar servicio a la sacristía, como puede ser la futura instalación de un aseo, y para los adornos florales del templo. El mismo pavimento con características de drenaje natural se usará en la zona de la alameda.





Se aprovechará para renovar otras tuberías, así que se levantarán pavimentos en la calle San Benito, aunque de manera puntual, y también para reparar las losas más deterioradas por arreglos de roturas, pues “se atopan en bastante mal estado de conservación”.