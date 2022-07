El Concello prohíbe el uso de agua potable para piscinas y regadíos

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha publicado un bando en el que establece la prohibición de usar el agua potable del abastecimiento municipal para el llenado de piscinas y riegos de jardines y cultivos. Además, se recomienda a los vecinos el uso responsable en el consumo del recurso.



De esta manera, se convierte en el primer Concello de la comarca que adopta una medida de este tipo tras la declaración del estado de prealerta hidrológica por parte de Augas de Galicia el pasado mes de febrero.



El consistorio cambadés explica que lleva a cabo estas restricciones ante el elevado consumo de agua que se produce en los meses de verano “para evitar consecuencias negativas y perjudiciales” que pueden afectar tanto la particulares como a establecimientos comerciales. Cambados y otros municipios muy turísticos de la zona, como O Grove o Sanxenxo, multiplica su población en esta época del año, con las consecuencias que ello supone en la utilización de recursos hídricos.



“En aras do interese público e aos efectos de non ter que tomar medidas máis restritivas, apelo ao civismo e solidariedade da veciñanza no uso da auga, contando con todas as medidas necesarias encamiñadas á utilización máis eficiente posible da mesma”, indica el alcalde.



En este sentido, Samuel Lago reitera consejos de ahorro “xa coñecidos por todos e todas” como busca de fugas, realizar duchas en vez de baños o cerrar los grifos mientras no se utilicen.







La Oficina Técnica da Sequía de la Xunta lleva desde el mes de febrero manteniendo el estado de prealerta por sequía en toda la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa y realizando los controles pertinentes. l