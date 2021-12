El Concello rechaza encuestar a los vecinos sobre la atención sanitaria como pidió la oposición

Finalmente no habrá encuesta sobre la percepción que tienen los vecinos de Sanxenxo respecto a la atención sanitaria en el propio municipio. El grupo de gobierno (PP) votó en contra de la moción planteada por Ciudadanos y BNG en el pleno de noviembre. Cabe recordar que el asunto ya se había debatido en septiembre pero se agotó el tiempo y la votación se pospuso.





Así las cosas, el asunto se ventiló rápidamente, aunque la concejala de CS, Vanessa Fernández, recordó el objetivo de la petición, que sí contó con apoyo de los otros grupos de la oposición, SAL y el PSOE. El fin era conocer a nivel municipal el grado de satisfacción de la ciudadanía con la atención primaria a raíz de las críticas surgidas en los últimos tiempos, pero sobre todo tras la defensa a ultranza realizada por el gobierno local señalando otra encuesta a nivel autonómico, así como que Galicia es la comunidad que más invierte en sanidad. Aunque considera como el mejor aval la confianza que depositó la población en Feijóo en las últimas elecciones, cuando logró su cuarta mayoría absoluta. Cuestiones estas que los populares expusieron en aquel pleno de septiembre ante la insistencia de la oposición en los problemas denunciados por los vecinos como demoras en las citaciones, y la falta de cobertura de bajas y vacaciones del personal, entre otras cuestiones.





Por otra parte, cabe recordar que en el de noviembre, el Ejecutivo local desveló que el Sergas prefiere ampliar el centro de salud de Baltar con la construcción de una planta más y no hacerlo sobre terrenos de las inmediaciones, como la zona ajardinada. El asunto surgió por una moción del PSOE solicitando una ampliación de las instalaciones, que se han quedado pequeñas, como también reconoció el gobierno local. No obstante, por el momento no hay compromiso anunciado públicamente de que vaya a ser una realidad a corto plazo.