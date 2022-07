El Concello de Ribadumia estudia acciones legales contra Somos por las “falsidades” sobre la calidad sanitaria del agua

El Concello de Ribadumia ha remitido a su equipo jurídico las declaraciones y publicaciones de estos días de Somos en las que los de Enrique Oubiña arremetían contra una supuesta deficiencia en la cloración del agua del abastecimiento municipal.



El grupo opositor alertaba de un posible problema sanitario, pero como ya había adelantado el alcalde, David Castro, a preguntas de este Diario, no constaba ninguna incidencia sobre el agua, a pesar de los diferentes procedimientos de control. Ayer, el Concello amplió detalles sobre estos procedimientos, reiterando que no se detectaron en ningún momento problemas en el agua de la traída. Al tiempo, indicaron que estudian la interposición de una posible demanda, “se é o caso, por difamacións e falsidades”.



El gobierno de Independientes por Ribadumia no suele entrar directamente a respuestas a las críticas políticas. Pero esta vez, desde el Concello señalan que “non se pode deixar pasar, porque estamos falando de saúde pública e non se pode poñer en dúbida a xestión do abastecemento da auga municipal por un simple interese partidista”, consideran.









Diferentes controles





El Ayuntamiento manifestó ayer, “de forma categórica”, que “a auga da traída municipal non rexistrou ningunha incidencia e que é totalmente apta para o consumo humano”.



El Concello recuerda que dispone de un protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento municipal, renovado en diciembre de 2021. Las inspecciones anuales realizadas por Sanidade, la última el 28 de febrero, “non detectaron problemas para o consumo humano”. Más recientemente, las últimas analíticas realizadas, el 8 de julio, se practicaron tanto en el depósito municipal como en la red de abastecimiento. Estas arrojaron “resultados normais” según el los informes del “laboratorio Vithaslab ao que a empresa contratada para o control da auga municipal remitiu as mostras e, polo tanto, a auga é totalmente apta para o uso e consumo humano”.



Finalmente, en cumplimiento del protocolo municipal, personal del Concello realiza también más análisis, estos en días alternos, excepto fines de semana. Se ejecutan sobre instalaciones municipales para “comprobar que os niveis básicos están correctos”. Indica la administración municipal que “tal e como se pode comprobar no rexistro organoléptico dos tres últimos meses, non houbo ningunha incidencia co nivel do cloro na auga da traída municipal”.









En la piscina





De todas las críticas de Somos, el gobierno local solo reconoce un problema puntual en la piscina con un motor, ya solventado, como también había explicado el regidor hace unos días. Añaden ahora que este viernes, el Servizo de Inspección de Sanidade realizó una visita a la piscina para verificar su estado tras aquella incidencia en las bombas.



“A conclusión da acta de comprobación, tal e como pode verificar calquera veciño que queira nas instalacións municipais, é que as augas xa se atopan en perfecto estado e están completamente aptas, cos indicadores normais e sen ningunha turbidez”, subrayan desde la entidad local.



“É unha lástima que un incidente illado ao que se lle deu solución tan pronto se tivo coñecemento del sexa utilizado por unha formación política para tentar crear unha falsa alarma entre a poboación”. “É unha pena que haxa que dedicar o tempo dos traballadores municipais e os recursos dos vecinos de Ribadumia en ter que negar todas as semanas falsidades”, lamentan.