El Concello de Sanxenxo afirma que mantiene el diálogo con los vecinos de Dorrón pero no acepta “chantajes”

El Concello de Sanxenxo ha afirmado que mantiene el diálogo con la Asociación de Vecinos de Dorrón y que “nunca se ha roto”, pero no acepta “chantajes”. La reacción del gobierno local ha llegado tras las acusaciones de la entidad previas a una manifestación este sábado para reclamar ese diálogo, después de no conseguir reunirse de manera presencial con el alcalde, Telmo Martín, para trasladarle sus demandas para la parroquia.



Desde el ejecutivo municipal señalan que se mantuvo un encuentro con colectivos de Dorrón en la Casa da Cultura en diciembre y otro con la asociación en marzo. Las reuniones se enmarcaron en una ronda de contactos del Concello con diferentes entidades para explicar proyectos del mandato y la hoja de ruta a seguir en los mismos.



En el caso de Dorrón, sostienen que se indicaron las actuaciones de la senda fluvial, el campo de fútbol y el de fiestas. Así, explican que en junio la asociación pidió otra reunión y contestaron por carta exponiendo el estado de estos proyectos. Además, están previstas obras relacionadas con el asfaltado de carreteras y de mejora de la red de saneamiento.



De esta manera, destacan que "el gobierno no puede estar reuniéndose cada semana o cada mes con un colectivo, sobre todo cuando no hay novedades que trasladarle”. El Concello añade que cuando se hace una licitación, "hay unos pasos que dar y no se producen modificaciones permanentes. Quieren una reunión por cada paso que se da y eso no puede ser".



Frente a las acusaciones del portavoz de la asociación, Pepe Lobato, de invertir menos en Dorrón que en otras parroquias, tildando la situación de “escándalo”, el gobierno municipal asegura que está previsto destinar casi tres millones de euros repartidos en diferentes actuaciones. Así, apuntan que es una cifra muy significativa, ya que “nunca se ha invertido tanto”.