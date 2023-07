La concentración mototurística de Sanxenxo vuelve a cancelarse por la falta de apoyo del Concello

Las motos tampoco rugirán este año en Sanxenxo. La que tenía que ser la XXXVI Concentración Internacional Mototurística en septiembre se vuelve a cancelar por cuarto año consecutivo. Así lo han anunciado sus organizadores, el Motoclub Amigos de la Moto de Sanxenxo, en un comunicado difundido en las redes sociales en el que lamentan tener que volver a tomar esta decisión motivada por “circunstancias por parte de la instituciones que están fuera de nuestro control”.



De nuevo, la situación se vuelve a repetir y es por la falta de apoyo del Concello de Sanxenxo que la organización ha optado por no celebrar el evento que reúne a más de 15.000 personas, pese a que “sempre hemos estado dispuestos con personal e infraestructura suficiente para realizar el evento”, apunta el Motoclub.



El presidente del Club, Sergio Prol, en conversación con Diario de Arousa no ha querido dar detalles sobre la cancelación, y aunque el pasado año, la directiva había mantenido una reunión con el gobierno local llegando a un acuerdo para retomar la cita este 2023, finalmente no ha podido ser así.



Tras colgarse el comunicado en las redes, las reacciones de los vecinos, aficionados y participantes de anteriores ediciones no se han hecho esperar y en tan solo unos horas ya había decenas de comentarios de descontento y apoyo a la organización.

La directiva confirma que poco después de hacerlo público, desde el Concello se han puesto en contacto con ellos para evitar la cancelación, pero a tan solo dos meses antes de la cita es difícil organizar todas la actividades para ese fin de semana con tan poca antelación, señala el club.



“Esperamos que en el futuro podamos retomar la organización de este evento y que pueda ser un éxito”, señala el Motoclub Amigos de la Moto de Sanxenxo, que agradece además la colaboración “incondicional” del Grupo InterRías con sus tres hoteles, Inelsa y el Hotel Ton.

Críticas del BNG al Concello

Desde el BNG de Sanxenxo denuncian lo que consideran “un incumplimiento mais” del PP, y califican que “vergonzoso e lamentable” que el gobierno local “non salde a débeda que ten coa asociación e que impida, un ano máis a Concentración de Motos, unha das poucas actividades que axudan a desestacionalizar o turismo do noso concello, que axudan a extende a tempada de verán”.



“A Telmo Martín gústalle moito falar do turismo en Sanxenxo todo o ano. Lamentablemente as asociacións como o MotoClub que traballan nesa dirección, en vez de recursos e promoción, do goberno local so reciben paus nas rodas”, critica el BNG.