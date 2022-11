El concierto solidario a favor de Anduriña recauda “máis do esperado” por la asociación

El Auditorio Municipal de O Grove acogió este fin de semana un concierto solidario a favor de la Asociación Anduriña de personas con discapacidad de O Salnés. El evento, organizado por Os Firrás, congregó a un amplio elenco de artistas con el objetivo de recaudar fondos para la entidad. Su presidente, Antonio García, no disponía de los datos exactos, pero indicaba que el dinero reunido es “máis do esperado”. El Auditorio meco estuvo al borde del lleno y el donativo por cada entrada era de tres euros, que los asistentes pudieron adquirir durante la semana en los establecimientos de Belomar y Zona Zero.





Sobre el escenario pudieron verse las actuaciones de Evaristo Novas, Carmela Arce e Anxo Rego, Trío Acuarela, A Xaiba, A Banda do Sequío, Vilamariachi y los propios Os Firrás. Además, una de las sorpresas de la velada fue la concejala de Cultura, Noemí Outeda, que interpretó la canción “Mujer contra mujer” del grupo Mecano.





Para Antonio García, el evento supone “un impulso moi importante para desenvolver a labor da nosa asociación, unha axuda moi grata”. Anduriña cuenta con medio centenar de socios y les presta apoyo con sesiones de psicología, fisioterapia y la realización de diferentes actividades, que esperan recuperar con mayor frecuencia tras las restricciones por la pandemia. Así, el próximo 7 de diciembre acudirán al colegio Conmeniño para concienciar sobre las barreras arquitéctonicas.





Antonio García agradeció la iniciativa y también quiso destacar otras ayudas recibidas, como la de la Asociación Centenario del club Anduriña, de la que recibieron 700 euros.