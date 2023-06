Conciertos, cine y actividades para toda la familia en el Verán Cultural de O Grove

El verano llega a O Grove cargado de actividades para todos los públicos con un amplio programa cultural en el que habrá música, cine, espectáculos infantiles y una importante representación de los colectivos culturales del municipio.



Como viene siendo habitual en los meses estivales en la villa turística, vuelven los Xoves musicais que tendrán lugar en la Praza do Corgo y con la participación de grupos de diferentes estilos y para diversos públicos. El ciclo comienza el jueves 6 de julio con la actuación de A Banda do Sequío, y las siguientes estarán David Chiquillo y Lote, Carmela Arce y Anxo Rego, Os Firrás, Carolina Rubirosa y Rafa Otero, el grupo Galifunk Brass, Fla-Meco y el Dúo Prisma.



Además de los jueves de música, también se celebrarán otros conciertos como el del lunes 24 de julio en la Praza do Corgo con la agrupación musical Os Firrás que ofrecerán una nueva edición de “Noite de Serenatas”, y el lunes 15 de agosto, actuará en grupo local de pandereteiras Cinco en Zocas a partir de las 21 horas en el almacén viejo de Punta Moreiras.



Actividades infantiles

Para el público infantil el programa Biblioactividades llevará todos los martes a las 11.30 horas a la Biblioteca Municipal de O Grove diferentes espectáculos. El primero será el 4 de julio con el espectáculo de mágia cómica “Hocus Pocus” a cargo del Mago Paco, y seguirán el cuentacuentos “O traxe novo do Rei”, de Tarabelos Teatro, “Bichocas” de Xarope Tulú, “As historias do Avó Manuel” de Migallas Teatro, el espectáculo “Peor imposible” de Peter Punk, el cantacuentos “O son da batea” de Ollo Piollo y el espectáculo “Mundo máxico” de Pedro Bugarín. Para asistir será necesaria inscripción previa.Además el lunes 31 de julio tendrá lugar en la Praza do Corgo “O circo do silencio” una actividad de Escape Room dirigida a público infantil y familiar.



Cine de verano

El cine de verano también vuelve a la calle de Santo Antonio con sesiones todos los miércoles, empezando el día 5 de julio con la película “Encanto”, y también podrán verse “Padre no hay más que uno 3”, “El extraordinario viaje de T. S. Spivet”, “Héroes de Barrio”, “Momias”, “La Casa Gucci”, “El Buen Patrón” y “Llenos de Gracia”.



Día de Galicia

El 25 de julio, Día de Galicia, se celebrará un acto institucional que comenzará a las 21 horas y posteriormente habrá un concierto de A Banda da Loba.



Asociaciones Culturales

El programa también incluye actividades de asociaciones culturales con las que colabora el Concello. Así, este sábado la Asociación cultural Cantodorxo celebra en el Auditorio su 87º Festival de Baile de Verán y el domingo 6 de agosto, en el mismo lugar, la Coral polifónica de la Confraría de Pescadores San Martiño ofrecerá una nueva edición de su Concerto de Verán.



La programación, organizada por la concejalía de Cultura que ahora dirige Pilar Galiñanes, cuenta con el patrocinio del programa Cultura no Camiño de la Xunta de Galicia y el Musigal de la Diputación de Pontevedra.