Condenan a dos años de cárcel al hombre que desfiguró a otro con una copa de fiesta en Sanxenxo

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado en conformidad a dos años de cárcel al hombre que desfiguró a otro en Sanxenxo al estrellarle una copa en el rostro. El suceso tuvo lugar en el verano de 2023 en el pub Dux, situado en el Puerto Deportivo del municipio.



También, el organismo judicial ha sentenciado que el acusado no podrá acercarse a la víctima en un radio de 250 metros, así como ponerse en contacto con ella por cualquier vía o método durante un plazo de cuatro años.



Asímismo, el imputado deberá indemnizar a la víctima con una cantidad de 40.000 euros, al Sergas con 268,34 y a la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con 285,69 euros.



No obstante, la pena de prisión impuesta no se deberá cumplir de inmediato, sino que se suspende por un plazo de tres años siempre y cuando el acusado no cometa ningún delito en el periodo de suspensión y, además, pague en el mismo plazo la cantidad de 10.200 al afectado y las establecidas para el Sergas y el 061.



La audiencia ha dictado la sentencia como firme y sin poder presentar recurso alguno.