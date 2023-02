Condenan al monitor de judo a un año de prisión por la agresión a un funcionario de Cambados

El Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra considera probado que el monitor de judo A.S. agredió en marzo de 2021 al responsable de instalaciones deportivas de Cambados, Ricardo Charlín, cuando le recriminó el incumplimiento del horario de usos del pabellón de San Tomé en el marco de una discusión. Así, le condena a un año de prisión como autor de un delito de atentado contra funcionario público, que no cumplirá al carecer de antecedentes, y al pago de dos meses de multa (600 euros) por otro leve de lesiones.



La sentencia no es firme y el deportista confirmó que la recurrirá: “Por supuesto, no estamos de acuerdo, sucedió al revés”, dijo reiterando su inocencia. También lo hizo en su declaración en el juicio, en el que pidió su libre absolución. Tanto él como dos de sus testigos relataron que aquel 30 de marzo no golpeó a Charlín, que fue el trabajador quien intentó agredirle, tras llegar con una actitud “agresiva y hostil”, y que el monitor solo paró el golpe.

Falsos testimonios

Sin embargo, el juez resuelve que sus testigos “faltaron a la verdad” y que los hechos “acaecieron tal y como sostuvieron las acusaciones”. Se basa en la declaración del denunciante, por “coherente, creíble y sin contradicciones”, al relatar que “le golpeó, se protegió la cara con los brazos, se cayó al suelo y siguió golpeándolo mientras él se limitaba a protegerse”. También que la “confirma” la limpiadora, que fue quien avisó a Charlín para que fuera porque no podía limpiar el pabellón, ya que “estaba ocupado” por el yudoca y sus alumnos cuando eran las 22:30 horas y tenían que haberlo abandonado a las 22 horas para que pudiera aplicar el protocolo anticovid. Otra cuestión controvertida y que también acabó en los juzgados, con una sentencia ratificando la decisión del Concello de suspenderle temporalmente el uso al club que A.S. preside por el “incumplimiento sistemático” del horario, algo que también tuvo en cuenta el juez de lo Penal.



Asimismo valoró la “actitud” de A.S., porque se fue del lugar y no respondió a la llamada del jefe de la Policía Local para “aclarar lo acontecido”, y el parte de lesiones del centro de salud y el informe forense de Charlín, pues son consistentes, dice, con su relato. En concreto, presentaba contusiones en el antebrazo, de protección, y dolor lumbar por la caída. “De haber agredido el lesionado al acusado –del cual no consta que sufriera lesiones– o haber intentado golpearlo, la lesión no estaría en el antebrazo sino en la mano o en el puño”, concluye el juzgador.



Tampoco aprecia que el trabajador de Cambados se extralimitara de sus funciones, como alegó el deportista, y certifica que tenía la encomienda de vigilar el cumplimiento del protocolo anticovid como responsable de las instalaciones. Era su “deber intervenir” cuando le llamó la limpiadora, así que “golpeó y tiró al suelo a un funcionario público que estaba desarrollando sus funciones y lo hizo con el ánimo de ofender el principio de autoridad”, dice la sentencia.

Alegó legítima defensa

El abogado del yudoca también alegó legítima defensa, pero el juez concluye que una discusión por incumplir el horario “no puede ser considerada como agresión ilegítima y con ello no surgió la necesidad de defenderse emprendiéndola a golpes con el perjudicado”. Del mismo modo, no aprecia su otro argumento para pedir la absolución, de dilaciones indebidas.



Por todo ello, le condena a un año de prisión, que se encuentra dentro de la mitad inferior de lo contemplado en el Código Penal para los delitos de atentado contra la autoridad, atendiendo a la petición de la defensa de Charlín. El Fiscal solicitaba un año y nueve meses. Por el delito de lesiones considera “proporcionada” la pena de dos meses de multa y también le impone una indemnización de 652, 39 euros para el funcionario cambadés, el cual tardó 15 días en curar y no tiene secuelas.

Ricardo Charlín: “Que sirva para outros. Moitas veces se nos trata moi mal”

El funcionario de Cambados Ricardo Charlín agradeció el “apoio e cariño” que ha recibido de clubs deportivos, particulares y de los grupos políticos de la Corporación, “agás do PP, porque en ningún momento se interesaron por como estaba, despois de ter traballado con eles durante 27 anos”, lamentó. Destacó el recibido por el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y su antecesora y regidora en el momento de los hechos, Fátima Abal, “polo apoio moral que me deron en todo momento e por facerse cargo da miña defensa”. Cabe recordar que en el momento de los hechos, Charlín, que lleva 36 años en el Ayuntamiento cambadés, estaba trabajando como responsable de instalaciones deportivas y, de hecho, se acordó de todos los trabajadores con estas funciones: “Que esta sentencia sirva aos usuarios e público porque moitas veces se nos trata moi mal, con faltas de respecto, insultos e encarándose. É constante”, lamentó.