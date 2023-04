El conflicto de la basura, al borde de la huelga tras encallar en la Mancomunidade do Salnés

El conflicto laboral en el servicio de la basura de Cambados, Meis y Vilanova está al borde de la huelga después de un mes de movilizaciones y reuniones. Los trabajadores miran ahora hacia la Mancomunidade do Salnés, asegurando que la solución está en su mano. Y es que la empresa, Valoriza, les ha ofrecido una paga extra y media en compensación por la congelación de sus sueldos desde 2016 y si la entidad supramunicipal sumara a esto una revisión del contrato (finaliza en 2025) que refleje la subida del IPC de este año en adelante, “desbloquearíase o conflito”, aseguró su representante de CIG, Anxo Lúa.



El sindicalista explicó que trasladaron esta propuesta en una reunión con la gerencia comarcal en la que “houbo moi boas palabras, pero pasaron dez días e non volvimos saber nada. Danos largas e os traballadores xa non aguantan máis tomaduras de pelo”. Así las cosas, el día 11 se reunirán para marcar un nuevo calendario de movilizaciones y “non descartan ir á folga”.



Cuando se inició el conflicto advirtieron que estaban dispuestos a llegar a estas últimas consecuencias y ahora están al borde. Lúa defendió que los 12 operarios afectados han puesto de su parte. Están dispuestos a renunciar a las subidas salarias que le corresponderían desde 2016 a cambio de una paga y media extra más, que sería consolidable.

Es hasta donde llega Valoriza, que lleva el servicio desde 2020 y se niega a pagarles con carácter retroactivo alegando que el pago que reciben por la prestación del servicio es muy ajustado y no tiene margen. Por ello, ahora ponen el foco en la Mancomunidade, que adjudicó el servicio, y en los concellos, que so los que pagan. Aseguran que es posible modificar el contrato aún sin haber finalizado: “Os pregos din que se pode por causas sobrevidas e imprevistas”, aseguró el sindicalista de CIG.

"Problema político en Vilanova"

No obstante, temen que si demora en el tiempo va a ser por un “tema político”. Y es que el actual gobierno comarcal “non se vai comprometer a modificalo porque seguramente Vilanova se negue. O seu alcalde xa nos dixo nunha reunión –se reunieron con los tres regidores– que non ía incrementar os custes do servicio a costa de subirlle a factura aos veciños”.

“Ben que souberon marcarse os seus salarios millonarios”

La plantilla también cargó contra todo el proceso de contratación desde la Mancomunidade. “O concurso foi feito con mala intención e mala fe, coa intención de prexudicar aos traballadores” ya que al redactar los pliegos, en 2018, se sabía que su convenio estaba vencido desde 2016 y “aínda por riba os redactaron sen actualización”. Sin embargo, los “cargos que sustentan” la entidad comarcal “ben que souberon marcarse os seus salarios millonarios a costa de non incrementarlle aos traballadores o que lle corresponde polo seu traballo”, claman en un comunicado.